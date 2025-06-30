美國在與中國進行科技與貿易戰的同時，亦在推動通過威脅全球資本秩序的「899條款」。它是美國針對全世界資金的金融核彈。

如認為本文長，不想細看，只求即食麵，便跳去看紅字段落可也。

「899條款」是指「The One Big Beautiful Bill」，又稱「大而美法案」中第899條條款，原本將在2025年正式啟動，對台灣、香港、新加坡等地的資本大開殺戒，讓你辛苦投資美股、持有美債甚至領取股息的收入，都可能被扣上高達20%的美國稅。但在6月17日，美國參議院卻突然宣布延後執行。這項突如其來的延期，到底是妥協還是另一場陰謀的鋪陳？

899條款瞄準所有非美國人徵稅

「899條款」不僅是美國與全球投資者之間的稅務拉鋸，更是美國總統特朗普操盤下的資本戰重要一環，是美國未來金融戰略的核心武器。它的真正目的是甚麼？一句話，對全世界的資金動手，逼你站隊、逼你繳稅、逼你選邊。從表面上看，「899條款」是個針對稅務的法案，但其背後邏輯是美國針對資本發動的新一輪全球戰爭。

「899條款」首次授權美國政府對所有非美國人在美國市場中獲得的資本利得(Capital Gains)與被動收入(Passive Income)課稅。這在國際稅制上是個劇烈轉向，以往美國市場對外資多半採取友善態度，甚至提供稅收豁免，就是為了吸引全球資金流入，支撐美股、美債與美元霸權。但現在風向變了，這「899條款」目的就是要懲罰那些對美國企業徵收高稅，或推行全球最低稅負制度的國家。特朗普的邏輯很清楚，你讓我的企業多繳稅，我就讓你的資金也多繳稅。這是赤裸裸的報復與要脅，是金融層面的冷戰升級。

條款最可怕的地方，在於它是針對整個非美國人社群，無論你是個人、小型投資者還是大型主權基金都在射程之內。讓我們來看具體的課稅物件：

(1)外國政府與中央銀行，以前是稅務豁免的物件，未來可能不再享有免稅地位。

(2)主權基金，像挪威主權基金，台灣的勞退基金，阿布扎比投資局，全都會被納入課稅範圍。

(3)退休基金與保險機構，過去被視為公共資本的代表也不再被豁免。

(4)外國/地企業，無論是日本企業還是台積電這類在美掛牌的公司，未來的利得可能都要報稅。

(5)一般外國個人投資者，這才是你我最該關心的。買了美股ETF、買了蘋果(US.AAPL)或英偉達(US.NVDA)、買了美國國債，恭喜你，未來可能都要繳稅。

課稅內容呢？主要有兩類：

1. 資本利得稅(Capital Gains Tax)，比如你用100美元買了一股標普500ETF，漲到150美元賣出，賺了50美元，過去你是免稅的，但根據「899條款」，未來這個利潤會被課稅，第一年是5%，每年增加5%，最高可達20%。也就是說，未來這50美元你要繳10美元稅。

2. 被動收入稅(Passive Income Tax)，包括你收到的股息、債權利息、租金收入、授權費等等。這類收入本來就有部分稅率，如美股股息30%餘扣稅，但未來加重到50%也不是不可能。

條款最大的變化，是從過去的收入稅走向全面資本利得稅。一旦實施，美國將從全球投資者身上直接拿到大筆稅收，甚至對本來享有免稅地位的主權投資者開刀，這是從未有過的激進做法。

你可能會想，這法案針對的不是跨國企業嗎？但實際上特朗普的目標是整個低稅負國家聯盟。美國目前企業最低稅率是15%，凡是企業稅率低於15%的國家，可能都會被美國列為不合作稅務區，這些國家未來投資美國金融市場的資金都可能被課重稅。根據目前資料，以下地區都很可能中招：

(1)台灣。企業稅僅12%，而且長期扮演亞洲資金流入美國的重要橋樑。

(2)香港。稅率低且金融自由度高，是全球資本中轉站，未來可能面臨嚴格限制。

(3)新加坡。亞洲避稅天堂之一，美資，亞資進出的金融要塞，風險不亞於港台。

(4)愛爾蘭。歐洲科技巨頭，最愛設立總部的地區，稅負極低，早已是歐美爭議焦點。

(5)開曼群島等地。長期是美國企業避稅的天堂，未來可能遭到重罰。

這些國家與地區不僅是資金的出入口，更是大量退休基金、保險資金、美債持有者的所在地。一旦條款實施，這些地區的投資者與機構就面臨稅務重擔，將被逼思考要不要繼續持有美股與美債？

總結來說，「899條款」的可怕之處不在於它收多少稅，而是它打破了過去全球資金自由流動的潛規則。它的本質是要重新劃分全球資本勢力版圖，逼逼各國選邊站。如果你所在的國家不順從美國的規則，就準備繳懲罰金稅款吧。這就是為甚麼即便法案尚未正式通過，全球金融市場已經繃緊神經，而這場即將引爆的資本戰才剛剛開始。

港台會是899條款一線受害者

這場看似遙遠的美國「899條款」稅改，其實就在我們家門口敲門。你可能沒有意識到，一支美國法案正在威脅你我退休金的未來，甚至可能顛覆整個區域的資金流動格局。我們先來看看為甚麼台灣與香港會是這場金融稅改的第一線受害者：

首先，企業稅率太低成為被針對的目標。台灣的企業所得稅目前為12%，比美國設定的全球最低稅負基準15%還要低。根據特朗普陣營的邏輯，企業稅率低於15%就會被美國列入不公平稅務地區，當地資金進入美國市場時就會受到懲罰性徵稅。香港情況相似，目前企業稅率為8.25%或16.5%的分級稅制，更容易落入美國的重稅清單。而兩地的共同特徵是高資金自由度、高財富密度以及大量與美國市場掛勾的主權或半主權投資資金。

這些資金在那裏？退休金、保險基金、主權基金，還有我們手中的ETF、海外基金全都算。以台灣為例，根據政府資料，勞退基金資產總規模已突破6萬億新台幣，其中超過25%以上投資於海外資產，當中又大量集中在美股與美債。保險資金如壽險業資產規模更大，外部投資資產超過11萬億新台幣，其中美債持有比重高達30%以上。散戶與高資產族群近年來也熱衷於透過ETF、共同基金等形式參與美股，從納指100ETF(US.QQQ)到整體股市指數ETF(US.VTI)都是熱門選項。

香港擁有龐大的退休強積金與保險基金，資金同樣高度暴露於美國市場。換言之「899條款」一旦啟動，港台資金就是第一批被收過路費的旅客。這對港台投資者與機構會產生甚麼樣的連鎖效應？

首先是稅負壓力的實質上升。你買美股ETF，漲了20%，過去不需要繳稅，但未來可能要從利潤中被扣5%、10%，甚至20%。不只是個人投資者，連退休基金、保險公司等長？資金也無法倖免。這會帶來兩大直接衝擊：

1. 資產回報下滑。假設勞退基金每年目標報酬為4%，未來如果其中20%資產被扣5%至20%的稅，整體報酬率可能下修到3%甚至更低。這會讓退休金提撥壓力增加，政府財政負擔上升。

2. 資產配置壓力。若稅負過高，主權資金與大型金融機構將被逼重新思考資產配置策略，降低美股、美債的資金配置比重，轉向稅負較輕或不受美國掌控的市場。更重要的是，這種政策不確定性會嚴重打擊投資信心。過去港台企業因為稅務穩定性與資金自由度，願意赴美掛牌，但未來這些企業可能會選擇新加坡、東京甚至杜拜作為上市地點。

這樣的趨勢會在4個層面造成結構性重組：

(1)港台企業的海外布局成本上升。未來若要在美國設立分公司、資本運作或財務融資，稅務成本將成為一大風險。舉例來說，台灣科技公司若在美國設立控股公司，可能會被要求補繳過去未報的資本利得稅或面臨美國稅局追查。這會逼使企業調整國際架構，甚至放棄某些美國資本市場的操作機會。

(2)資金可能轉向向本地或亞洲市場。當美國成為稅賦高地，資金自然尋找出路。未來如稅賦增加，美股ETF報酬下滑，港台投資者可能將資金轉回本地市場尋求相對穩定與免稅的投資選項；又或者轉向新興市場ETF，如東協國家、印度甚至沙特阿拉伯的ETF，因為納入課稅範圍而具相對優勢。

(3)擴大對虛擬資產的興趣。比特幣、以太幣等非主權資產將被視為避稅與資本自由流動的替代管道，尤其在美國以外交易的平台，如幣安、嗶嗶等，將吸引部分資產前。

最後，財富管理的全球結構將被重塑，在高競職人士與家族辦公室層級上，避稅不再只是富人遊戲，而是生存策略。過去設立開曼架構投資美股，是一種稅務效率安排，未來若被「899條款」鎖死，這些架構將不得不去美元化，轉向其他地域，如阿聯酋、新加坡，或直接將資產虛擬化。

「899條款」延遲是多方在角力

美國正透過「899條款」把國際資本變成美國稅源。這對長期依賴美國市場的投資者與政府基金而言是前所未有的挑戰，但挑戰愈大機會也愈多，當資金流向被重新打亂，誰能提前找到新出路，誰就能掌握下一個資本黃金時代的節奏。

當大家都在預測「899條款」即將成為現實，甚至已經準備開始調整資產配置時，2025年6月17日，美國參議院突然宣布延後實施，這個訊息震撼了整個金融圈。明明看起來勢如破竹的法案，為甚麼會突然踩剎車？這背後的故事絕不只是技術層面，而是一場牽動美國金融安全、企業利益與國際政治的三方博弈。

雖然特朗普與其團隊堅持「899條款」是為了公平稅負，打擊避稅與保護美國利益，但金融與企業界看到的卻是另一幅映象－－資金外逃、交易流動性下降、外資信心崩盤，尤其是幾個重要的利益團體發揮了關鍵作用。華爾街巨頭聯合施壓，摩根大通、高盛、黑石、貝萊德等資產管理巨頭在得知條款細節後迅速行動，他們擔憂一旦「899條款」實施，來自亞洲、中東與歐洲的資金將會減少對美股的投資，撤出美國固定收益市場，特別是美債與商業地產債，降低對REITs基金與ETF的持倉。這些資金規模龐大，僅新加坡與台灣的保險資金在美國市場的整體資產估算就超過5000億美元。外資銀行與財富管理界，像瑞銀、滙豐、渣打等深耕亞洲市場已久的外資銀行也紛紛表示，此舉可能破壞客戶對美國資本市場的信心，他們難以向高資產客戶解釋，為甚麼現在投資美國等於多繳一筆稅。對於美國國會來說，這不只是業界反對聲音大，而是整個金融生態系統出現系統性風險的警訊。

儘管「899條款」由特朗普所屬的共和黨主導推動，但黨內其實並非鐵板一塊。部分共和黨參議員開始憂心，美國金融市場是否會自斷生路，是否會削弱美元作為全球資本定錨的地位。長期來看，會否導致國際資金轉向歐元、人民幣、比特幣等替代資產？一名未具名的共和黨參議員私下透露：「我們當然希望保護本國利益，但不該用會嚇走資本的方式，畢竟美國最強的武器就是它的資本市場。」這一點說得很透徹，美國能夠維持財政赤字與高債務，靠的就是全球資本願意埋單。若這股信任動搖了，整個美國經濟體的基礎也將動搖。

另一個法案被逼延後的重要原因是來自盟友的不滿。歐盟官員與日本財務省代表在條款公布後公開表示嚴重關切，並私下透過外交渠道向美方表達抗議。他們擔心歐洲與日本的退休基金如挪威主權基金、法國退休金儲備基金、日本年金機構等將首當其衝。若不撤回，美國企業在歐日地區也可能被報復性徵稅，尤其日本更是特朗普想拉攏的重要軍事與經濟盟友，若因為一條條款而引爆稅務衝突，對整個圍堵中國戰略將是一記自毀長城的操作。

值得注意的是，特朗普陣營對這條款的延後並非表示放棄，而是將它變成了一張外交談判的籌碼牌：你們想避免被899徵稅，就必須在其他議題上讓步。這是特朗普一貫的交易風格，例如要求歐洲停止對美國科技企業徵「數位服務稅」、要求日本開放更多農產品進口配額、要求台灣在半導體供應鏈上更多與美國掛勾。條款延後是暫緩不是終止，它的真正功能正在轉化成特朗普2025大選戰略中的一枚棋子。

法案延後是市場的勝利嗎？不是。它只是讓我們看清了3件事。

(1)美國已經將資本市場當作戰略武器，不會輕易放下；

(2)金融資本的力量仍然可以對抗國家機器，但這次只是小勝；

(3)國際資金未來仍得面對，在安全、回報與課稅之間的艱難選擇。

延後不等於沒事，相反它只是提醒我們全球資本的遊戲規則正在被改寫，而這一次美國不是在邀請大家加入遊戲，而是在逼你按照美國的規則玩。

對投資者來說，這不只是觀望法案的進展，而是必須開始調整思維。不能再單靠美國資產作為唯一核心配置，資產分散與稅務結構最佳化，將成為未來10年的新基本功。

應對資本戰要學會多元配置

看懂這場由美國發起的資本稅務戰爭本質後，一個問題自然浮上心頭：普通人該怎麼辦？

我們可以做一件至關重要的事－－重新調整自己的資產邏輯與風險策略。這是未來10年財富保衛戰的基礎防線。很多人這幾年靠著美股ETF、美元保單創造不錯的回報，但那是建立在低稅環境與資金自由流動基礎上的過去式。未來如果「899條款」啟動，或類似稅改法案常態化，你必須考慮全新的風險。以往投資者常看帳面回報，但現在更該關注稅後實得回報。例如，你投資美股ETF，過去可能賺20%，全部收入落袋。但未來若美國對外資開徵10%資本利得稅，實際收益就只餘18%，還不包含手續費與匯兌成本。對長期持有者來說，這個差距會年年累積，最終大幅拉低整體回報。

稅不是一次性事件，它會變成一場制度性的轉變。我們應該多關注人行、中國外交部、香港金管局、大型券商、保險公司對此法案的內部應對方針，因為它們往往是政策實施的第一線。

若你是高資產族群或公司負責人，考慮與稅務顧問、家族辦公室建立長期合作關係，提前最佳化你的跨境資產結構，危機往往也是新機會的起點。當美國對外資徵稅，資金必然尋找新的避風港與回報來源。這幾個方向絕對不能忽略：

1. 亞洲區域市場。它或許是新興市場的新主角。比如很多亞洲國家甚至是東南亞國家正在取代中國成為製造業與資本的下一個增長中心，那邊的人口紅利大，市場開放速度快，且尚未被條款涵蓋。

2. 港股高息股。它是被低估的現金牛。美資撤出中概股與港股後，高息股估值下探反而形成中長期布局機會。藍籌港股如電信、能源、地產，股息率高達7厘至10厘，遠高於美債。若中國穩定港股制度與資本流動性，將吸引新一波亞洲資金回流。



3. 去美元化資產，最受歡迎的是黃金與比特幣。當美元成為稅收陷阱，黃金與比特幣成為避險與反脫勾的選項。黃金無國籍、無信用風險，仍是長期保值首選；比特幣具備數位黃金特性，尤其美國SEC已批准比特幣現貨ETF後，市場信任度大增。



4. 穩定幣與數碼資產。它是資本戰時代的新工具。去中心化金融(DeFi)與穩定幣如USDT、DAI，提供一種低稅可轉移的新資金配置工具。穩定幣可用於國際支付、對沖通脹、跨境資產轉移。尤其在美國之外的交易所與錢包平台，可降低資本監控風險。這裏的關鍵不是投機，而是保全你的資產靈活性與未來操作空間。

最後給你提醒，在這個新時代，資產配置必須要有3大思維轉向：

(1)從報酬最大化轉換為稅後淨值最佳化。稅負將成為未來最重的投資成本，必須提前計算與調整。

(2)從單一市場配置轉為多地區多資產配置。美股不再是唯一，亞洲、中東、新興市場逐漸崛起。

(3)從資產回報轉換為資本自由與主權風險管理。誰能保障你自由出入與處分你的資本，誰就是未來的安全港。未來十年將是新資本秩序的重組期。

而這次最聰明的人不是跑得最快的，而是提前看懂方向的。

港府及金管局是最能夠看到前方向的人士，他們應該代香港人監察這個「899條款」及適時向港人發出警告，以便逃資。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）