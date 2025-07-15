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15/07/2025

港股下半年走向

#股市 #政政經經 #港股 #財金大勢
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　　昨（14日）文提出傳統銀行股被中東資金拋棄，資金轉投加密貨幣、穩定幣、與AI有關及新能源項目，接被拋棄的傳統銀行股者，則是不少ETF、基金和退休金等。

 

　　即是全球不少投資於這些ETF、基金和退休金的投資人均有接貨，接得是否對？筆者認為他們是接了個炸彈，遲早爆。避難招是自己揸弗，投資回港股或A股，港股下半年走勢如何？

 

　　華泰證券對未來港股市場有如下兩點判斷：1. 市場波動率可能繼續走高。當前恒指歷史波動率位於去年「9.24」行情以來的最低水平，內外政策變化都可能導致市場波動率上升，因此需重視總體倉位水平控制。2. 行業輪動重要性上升。港股前期漲幅較大的新消費等行業近期均出現不同程度回調，市場或進入資金再配置期。景氣改善作為市場的基本面支撐，提供勝率；進一步考慮到估值對景氣改善的計入程度，觀察賠率，進行了以下篩選：

 

　　I. 消費者服務、耐用消費品、技術硬件與設備2025至2026年ROE本身水平較高，且市場預計可能進一步修復；

 

　　II. 在業績改善的同時考慮估值水平，軟件服務、消費者服務、食品飲料等具有性價比，科技硬件、耐用消費品並未明顯高估（還有那些行業兼具高景氣和性價比）。

 

政策持續推進香港市場擴容

 

　　經今年以來香港資本市場擴容與改革持續推進，IPO規模大幅提高至1236億元（相對去年全年881億元）。穩定幣立法使得本地資本市場的活躍度得到提振，也增加了香港市場進一步擴容高流動性資產的訴求。上周香港證監會表示近期將向市場公布人民幣交易櫃台納入港股通的實施細則，實施後或進一步增強香港市場吸引力：

 

　　1. 從交易視角看，未來內地投資者或毋須經歷交易中人民幣與港幣的兌換，顯著降低了交易的隱性成本和持有期間的匯兌風險；

 

　　2. 中期視角下，人民幣櫃台納入港股通或顯著提升港股的交易活躍度，港股流動性折價情況或將進一步緩解，AH溢價中樞或進一步下移；

 

　　3. 長期視角下，人民幣櫃台納入互聯互通構建了人民幣計價、交易、結算的閉環，優質的港股人民幣計價資產對推進人民幣國際化進程影響深遠。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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