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16/07/2025

港股見4個月新高

#股市 #政政經經 #財金大勢 #港股
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　　港股昨（15日）高開高走，一度急速下跌，觸底後小幅反彈，午後呈現震盪向上走勢。

 

　　恒生指數昨收漲1.6%，報24590點；恒生科技指數漲2.8%，報5431點；國企指數漲1.6%，報8877點；紅籌指數跌0.2%，報4196點。

 

　　「金融界」消息，作為市場風向標的大型科技股午後持續攀升，其中，阿里巴巴(09988)大漲近7%，美團(03690)、百度(09888)漲超4%，騰訊(00700)漲3.5%，京東(09618)漲超2%；行業利好不斷，穩定幣概念股普遍走高，雲鋒金融(00376)大漲19.5%；生物醫藥股全天維持強勢行情，榮昌生物(09995)、百濟神州(06160)、諾誠健華(09969)漲幅靠前；蘋果概念股、軟體類股、汽車股、電訊股、海運股午後漲幅持續擴大。另一方面，比特幣下破11.7萬美元，加密貨幣概念股低迷，上半年全國房地產開發投資按年跌11.2%，內房股下跌明顯，軍工股、光伏股、建材水泥股、煤炭股、電力股等「反內捲」行業多數走低。此外，大金融股走勢明顯分化。

 

　　企業動向方面：

 

　　英諾賽科(02577)：據《科創板日報》報道，全球晶圓代工龍頭台積電(US.TSM)近期已正式證實，將在未來兩年內逐步退出氮化鎵(GaN)晶圓代工業務。英諾賽科董事長駱薇薇認為，氮化鎵晶圓並不適合代工模式；台積電放棄GaN代工業務是行業內的差異化選擇。

 

　　極兔速遞(01519)：摩根士丹利發布研報稱，上調極兔速遞2025至2027年各年經調整淨利預測分別12%、24%與34%，反映東南亞市次季超預期表現及後續年度增長預測獲上調，目標價由7.1元升至9.5元，維持「與大市同步」評級。

 

　　赤峰黃金(06693)：預計2025年半年度實現歸屬股東的淨利潤約為10.8億元到11.3億元人民幣，按年增加約52%到59%。單計第二季度，該公司實現淨利約5.97億元至6.47億元，按年增長約17%至26.8%。

 

　　京東健康(06618)：信達生物(01801)宣布與京東健康於近日正式簽署戰略合作協議。雙方將在藥品供應、全渠道銷售、數字營銷等多個領域展開深度合作，整合各自優勢資源，為消費者提供多樣、優質的藥品及健康服務。

 

　　阿里巴巴：據《晚點》報道，阿里創始人馬雲在上周末要求淘寶閃購先提升能力、鞏固基礎，再向上衝擊更高訂單量。

 

　　龍光集團(03380)：公司境內債券重組已完成投票，涉及的21筆公司債券及資產，支持證券重組議案均獲得投資人表決通過，涉及本金餘額合計219.6億元人民幣。

 

　　五礦資源(01208)：五礦資源午間發盈喜，預期公司截至2025年6月30日止半年度將取得權益持有人應佔稅後溢利淨額約3.4億美元，去年同期取得權益持有人應佔稅後溢利淨額2100萬美元，按年激增約15.19倍。

 

險資擴大投資範圍成趨勢

 

　　中信証券表示，港股當前的估值窪地特徵又顯現出來，在巨大的配置壓力下，保險資金投資範圍擴圈是大勢所趨，南下資金有望再次回暖。判斷當下是增配港股的時機，A股的有色、AI硬體、創新藥、遊戲和軍工板塊則將繼續輪動，低位製造板塊有望在增量流動性和政策預期推動下持續修復。

 

　　華泰證券指出，市場波動率可能走高，板塊輪動重要性上升，近關稅擾動脫敏，政策預期升溫，南向資金淨流入顯著增加，外資同步回流。展望看，港股流動性寬裕的中期邏輯未發生顯著變化，但短期伴隨熱點板塊出現調整，資金再配置已悄然進行，指數層面波動率或將進一步放大。

 

 

 

　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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