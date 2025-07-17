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17/07/2025

過關未斬將

#股市 #政政經經 #港股
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　　「金融界」消息，周三（16日），港股指數全天震盪下行，截至收盤，港股恒生指數跌0.3%，報24517點。

 

　　恒生科技指數跌0.2%，報5418點；國企指數跌0.2%，報8861點；紅籌指數跌0.4%，報4178點。

 

　　恒指企24500點上算過關，但仍未斬24650點之將。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲0.3%，騰訊(00700)跌0.2%，京東(09618)跌0.2%，小米集團(01810)跌0.6%，網易(09999)跌1.1%，美團(03690)跌1.7%，快手(01024)漲2.1%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.7%。金涌投資(01328)漲超15%，麗珠醫藥(01513)漲超13%；美的置業(03990)跌超5%，泡泡瑪特(09992)、金山雲(03896)跌超4%。加密貨幣概念股走強，藍港互動(08267)漲超25%；生物醫藥B類股走高，中國抗體(03681)漲超30%；穩定幣概念部分上漲，中國三三傳媒(08087)漲超72%；新消費概念股走低，泡泡瑪特跌超4%；威雅利(00854)昨日復牌，盤中一度急漲超918%。

 

企業方面：

 

　　嘉里物流(00636)：星展此前表示，嘉里物流旗下廣闊的東南亞網絡將受惠於「中國+1」策略，同時與順豐控股(06939)的協同效應增強，推動長期增長。

 

　　康耐特光學(02276)：康耐特光學此前發盈喜，預期集團於2025上半年的股東應佔淨利潤將較截至2024年6月30日止6個月增加不少於30%。

 

　　鷹普精密(01286)：長城證券表示，AI雲服務商已陸續加大關於資料中心基礎設施建設力度，當前全球AI行業已從算力競爭轉向更核心的電力及能源儲備競爭。

 

　　粉筆(02469)：華泰證券認為，公司作為行業龍頭，逆境中保持戰略定力，聚焦「AI+職業教育」打造高品質產品和服務，AI賦能的新產品有望貢獻增量收入。國盛證券則指出，招錄考培+技能考試需求持續增長背景下，公司作為線上+線下全面布局的優質龍頭有望充分受益，中長期成長可持續。

 

　　連連數字(02598)：公告擬配售3840萬股配售股份，每股配售價為10.25港元，配售事項的所得款項淨額預期約為3.87億港元。配售事項所得款項淨額擬由集團用於以下用途：50%用於區塊鏈等創新技術在全球支付領域的創新及應用；30%用於全球業務及牌照擴展；20%用於一般公司用途。

 

　　國泰海通認為：近期中東地緣政治衝突局勢逐步降溫、中美關係邊際改善，以及美國經濟韌性尚存的宏觀背景下，全球市場風險偏好持續修復。對業績景氣預期持續上修、市場流動性與風險偏好逐漸改善的港股相對樂觀。

 

　　華泰證券認為：市場波動率可能走高，板塊輪動重要性上升，近關稅擾動脫敏，政策預期升溫，南向資金淨流入顯著增加，外資同步回流。

 

　　展望看，港股流動性寬裕的中期邏輯未發生顯著變化，但短期伴隨熱點板塊出現調整，資金再配置已悄然進行，指數層面波動率或將進一步放大。

 


　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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