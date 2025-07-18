港股昨（17日）早高開低走，然後小幅反彈。午後保持震盪上行趨勢，收盤前再度小幅下挫。

恒生指數跌0.1%，報24498點；恒生科技指數漲0.6%，報5448點；國企指數跌0.1%，報8853點；紅籌指數跌0.6%，報4151點。

「金融界」報道，大型科技股漲跌不一，美團(03690)漲超1%，網易(09999)、騰訊(00700)飄紅，百度(09888)跌超3%，小米(01810)跌2%，阿里巴巴(09988)跌超1%；生物醫藥股大肆走高，創新藥午後漲幅進一步擴大，康諾亞(02162)大漲14.5%，康方生物(09926)、百濟神州(06160)漲超10%，泰格醫藥(03347)、金斯瑞生物科技(01548)、科倫博泰生物(06990)漲超8%；半導體芯片股、軍工股、汽車股、蘋果概念股、腦機接口概念股、餐飲股多數表現活躍，早盤低迷的中資券商股午後曾異動拉升轉漲，中信建投(06066)、中金公司(03908)漲幅居前。另一方面，「解僱鮑威爾」風波暫緩，金價有所回落，黃金股呈現單邊下跌行情，銅等有色金屬股齊跌，稀土概念股亦走低，航空股、海運股、石油股、濠賭股、石油股、煤炭股紛紛表現弱勢。

醫藥股消息多多

艾美疫苗(06660)：5月19日艾美疫苗公告，公司研發的mRNA帶狀疱疹疫苗，繼2025年3月獲美國FDA批准開展臨床試驗後，又於近日獲得國家藥品監督管理局《藥物臨床試驗批准通知書》，中美雙報均獲批准。臨床前試驗數據顯示，艾美疫苗的mRNA帶狀皰疹疫苗在關鍵免疫指標上展現出顯著優勢。

先聲藥業(02096)：瑞銀認為，市場尚未充分反映先聲藥業的研發實力及創新藥銷售潛力，其創新成果正加速兌現——2024年獲批兩款新藥，今年迄今再添兩款，2026至2027年可能還有四款獲批。

遠大醫藥(00512)：7月7日，釔(90Y)微球注射液更獲美國FDA提前正式批准新適應症用於不可切除肝細胞癌(HCC)，且未限制腫瘤直徑大小，由此易甘泰成為全球首個且唯一獲FDA批准用於不可切除HCC和結直腸癌肝轉移雙重適應症的選擇性內放射治療產品。

三葉草生物(02197)：三葉草生物上月宣布，一項評估SCB-1022(RSV+hMPV)及SCB1033(RSV+hMPV+PIV3)呼吸道聯合疫苗候選產品的I期臨床試驗已完成首批受試者入組。該等疫苗候選產品開發的融合前穩定的F(PreF)三聚體亞單位疫苗抗原基於三葉草生物的蛋白質三聚體化疫苗技術平台。

國元香港認為，當前港股市場情緒相對良好，今年以來南下資金持續流入，到目前為止未曾有顯著流出跡象，使得港股目前出現了大規模資金沉澱。從中長期視角來看，雖然此前國內高層會議顯示短期內出台超預期寬鬆政策的可能性較低，但為了應對關稅影響，下半年在經濟動能減弱時仍可能會有相關政策出台。政策預期仍能支撐港股估值，預計港股中長期內保持韌性。

中信證券：港股估值偏低

中信證券指出，港股當前的估值窪地特徵又顯現出來，在巨大的配置壓力下，保險資金投資範圍擴圈是大勢所趨，南下資金有望再次回暖。判斷當下是增配港股的時機，A股的有色、AI硬件、創新藥、遊戲和軍工板塊則將繼續輪動，低位製造板塊有望在增量流動性和政策預期推動下持續修復。

國海富蘭克林基金對下半年港股市場持謹慎樂觀態度，綜合考量當前港股市場所具備的低估值優勢，以及國內政策的持續穩步推進，認為港股有望在2025年下半年延續震盪上漲的良好態勢。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）