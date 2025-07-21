南水流入港股日增，內地是怎看港股的，弄明白這個，可以易上順風車。

國內華泰證券有報告指出：

7月11日中美外長在吉隆坡會晤，「一致認為會晤是積極、務實和建設性的」。港股市場出現抗跌性。7月7日至7月9日南向資金淨流入241億元人民幣，比前一周提升超過百億元。

外資也進一步回流港股，截至7月9日EPFR口徑下外資淨流入海外中資股12億美元（對比前一周淨流入9.1億美元），估計美股對華關稅最終仍依然在30%至40%，關稅預期變化不多，更重要的是何時「靴子落地」，因此市場對關稅問題也正在逐漸不大敏感了。

外部擾動的緩和使得關注點或轉向國內，如政策與中報。近期「反內捲」等政策推出刺激相關板塊，隱含投資者對於政策端進一步提升企業盈利（EPS和ROE）能力的期待。上市公司盈利能力是股權投資的核心命題，也是港股能否走出超越經濟周期行情關鍵。中央財政發力及企業盈利改善可能是下一輪升市因素。

今年以來香港資本市場擴容與改革持續推進，IPO規模大幅提高至1236億元（對比2024年全年881億元）。穩定幣立法刺激本地資本市場的活躍度，也增加了香港市場進一步擴容高流動性資產的訴求。

7月7日香港證監會表示近期將向市場公布人民幣交易櫃台納入港股通的實施細則，實施後或進一步增強香港市場吸引力：1. 從交易視角看，未來內地投資者或無需經歷交易中人民幣與港元的兌換，顯著降低了交易的隱性成本和持有期間的匯兌風險；2. 中期視角下，人民幣櫃台納入港股通或顯著提升港股的交易活躍度，港股流動性折價情況或將進一步紓緩，AH溢價中樞或進一步下移；3. 長期視角下，人民幣櫃台納入互聯互通構建了人民幣計價、交易、結算的閉環，優質的港股人民幣計價資產對推動人民幣國際化進程影響深遠。

華泰證券進行了以下篩選：1. 消費者服務、耐用消費品、技術硬件與設備2025年至2026年ROE本身水平較高，且市場預計可能進一步修復；2. 在業績改善的同時考慮估值水平，軟件服務、消費者服務、食品飲料等具有性價比，科技硬件、耐用消費品並未明顯高估。

一圖抵千字，以下就以圖表說話，請睇圖一至圖十。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）