光大證券日前有份報告談及了中外資金對A股的取態。

在今年4月初的股市震盪中，中央匯金增持ETF，並首次明確其類「平準基金」定位。最新的基金二季報顯示，匯金二季度耗資高達2000億元人民幣，買入10隻寬基ETF。

二季度，匯金增持ETF呈現兩大特點：一是增持範圍廣，包括滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF、中證1000ETF；二是增持力度大，多隻ETF增持金額超過百億元人民幣。

據景順最新發布的報告，約60%的中東主權財富基金計劃在未來五年內增加對中國資產的配置，特別是科技領域。財富基金正以「曾經針對矽谷的戰略緊逼性」進入中國的創新驅動型行業。7月21日，A股、港股全線走強，滬指、創業板指雙雙創出年內新高，恒指一度站上25000點，創2022年2月以來新高。公募基金2025年二季報顯示，全市場有近1800隻基金在二季度提高了港股倉位，部分基金的增持幅度超過50個百分點，重點加倉創新藥、銀行股。

惠譽將美國2025年25%行業的前景展望下調至「惡化」，原因是不確定性增加、經濟增長放緩以及預期利率將長期維持在高位。美國會預算辦公室預計白宮稅法將在未來十年增加3.4萬億美元的赤字。美股周二（22日）漲跌不一，道指升0.4%，納指跌0.4%，標普500指數升0.1%。納斯達克中國金龍指數升1.7%。原油下跌；黃金期貨收漲1%，報每盎斯3444美元；白銀期貨收漲1.1%，報每盎斯39.66美元。

近日，央行海南省份行、國家金管總局海南監管局、中國證監會海南監管局、海南省地方金融管理局、國家外匯局海南省份局聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》。其中提到，跨境資管試點實施規模管理。初始試點總規模上限設定為100億元人民幣。境外投資者投資的試點資管產品應當以人民幣計價結算。境外投資者可用來源於境內外的資金購買試點資管產品。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）