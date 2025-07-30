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30/07/2025

吃藥

#股市 #政政經經 #創新藥 #藥業股 #A股
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　　藥明康德(02359)分紅超48億元人民幣，恒瑞醫藥(01276)拿到百億美元訂單，CRO（合同定制研發）、創新藥等多板塊掀漲停潮。

 

　　「金融界」報道，周二（29日）港股早盤低開，恒指一度跌超300點，午後止跌收復失地，尾盤跌幅一度收窄至0.1%，恒生科技指數盤中跌超2%後探底回升。恒生指數收市跌0.1%，報25524點；恒生科技指數跌0.3%，報5644點；國企指數跌0.3%，報9145點；紅籌指數漲0.02%，報4328點。

 

　　科網股午後止跌回升，阿里巴巴(09988)收市漲0.1%，騰訊控股(00700)跌0.1%，京東集團(09618)跌0.6%，小米集團(01810)跌2.6%，網易(09999)跌1.8%，美團(03690)跌0.6%，快手(01024)跌0.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.9%；創新藥等醫藥板塊延續強勁表現，石油股表現突出，內銀股跌幅居前。中資券商股午後回暖，國泰海通(02611)漲超1%；銀行股跌幅居前，中國光大銀行(06818)跌超3%；黃金股繼續回調，中國白銀集團(00815)跌超6%。

 

　　港股的藥業股不如A股般多，如有機會，找表列的A股買點也不錯。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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