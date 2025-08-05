筆者一直謂美非農就業數據是造假，所以有一段日子不評這個一直造假的美非農就業數據，沒意義嘛！上周五（1日）的美非農就業數據是第一次傷害。

而第二次傷害正在逼近。9月美勞工部要發佈2025年3月的「基準修正」，高盛估計，可能會砍掉55萬至95萬人，這是2010年以來的最大修正，會如何影響市場？

如果市場怕這二次傷害，昨晚美股會再跌，跌多少？明天（6日）大家知，港股會否受累？不太應該，但仍要走著瞧。

「金融界」報導，周一（4日）恒生指數收漲0.9%，報24733點；恒生科技指數漲1.5%，報5481點；國企指數漲1%，報8893點；紅籌指數漲0.1%，報4206點。

半導體股漲幅居前，英諾賽科(02577)漲30.5%，華虹半導體(01347)漲8.7%，上海復旦(01385)漲5.7%，科技股多數走高，阿里巴巴(09988)跌0.6%，騰訊控股(00700)漲2.8%，京東集團(09618)漲0.2%，小米集團(01810)漲2.2%，網易(09999)漲2.2%，美團(03690)漲0.7%，快手(01024)漲3.2%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.4%。黃金股大漲，山東黃金(01787)漲超10%；軍工股漲幅居前，中船防務(00317)漲超7%；新消費概念回暖，老鋪黃金(06181)漲超6%。

企業消息方面：

電訊盈科(00008)：上半年收入189億元，按年增加7%；淨虧損4.4億元，按年收窄4%。

信義光能(00968)：上半年收入109億元，按年減少6.5%；淨利潤7.4億元，按年減少58.8%。

信義玻璃(00868)：上半年收入98億元，按年減少9.7%；淨利潤10.1億元，按年減少59.6%。

信義能源(03868)：上半年收入12億元，按年增加7.7%；淨利潤4.5億元，按年增加23.4%。

聯華超市(00980)：發佈盈喜，預計中期淨利約2500萬至5500萬元。

德翔海運(02510)：發佈盈喜，預計中期淨利潤約1.8億至2億美元，按年增加約220%至255%。

福田實業(00420)：發佈盈喜，預計中期淨利潤3070萬元，按年扭虧為盈。

港銀控股(08162)：發佈盈喜，預計中期淨利增長至不低於1700萬元。

香港中旅(00308)：發佈盈警，預期中期淨虧損超過7000萬元，按年盈轉虧。

長城汽車(02333)：前7個月汽車銷量合計約67.4萬輛，按年增長3.6%。

理想汽車(02015)：7月份交付新車30731輛。

比亞迪股份(01211)：前7個月新能源汽車銷量約249萬輛，按年增長27.3%。

西藏水資源(01115)：發佈盈喜，預計中期淨利潤約3600萬元，按年增長約300%。

保利置業集團(00119)：發佈盈警，預計中期淨利潤按年下跌40%至50%。

券商料中期流動性寬鬆

華泰證券發佈港股策略研報稱，近期港股回調，但中期流動性寬鬆邏輯不改。配置上建議尋找景氣改善+低估值板塊，尤其強調對科技板塊的配置；短期交易圍繞中報業績展開，建議關注：估值有性價比且景氣改善的遊戲和互聯網電商龍頭；前向12個月估值分位數略高，但盈利兌現度高，如港股創新藥及非銀金融。

國信證券指出，港股今年資金面形成了內資、外資共振式的寬鬆。從周期漲幅、AH溢價率、寬基指數估值三個方面比較，港股對A股依然處在估值合理範疇，且科技、醫藥板塊從長期看依然有較大的修復空間。

東吳證券分析稱，往後看，市場擔心海外風險上行。一是美元資產繼續上漲，或會導致全球資金減少對中國資產的關注；二是對等關稅截止日臨近，市場預期關稅博弈更偏向稅率「緩」+「降」。本周A股及港股呈現衝高回落走勢，若無法快速收復重要關口點位，後續也或對市場心理造成不利影響，值得保持跟蹤關注。

平安證券（香港）研究也指出，當前港股市場仍具有較低估值以及「賺錢效應」下的交易漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持樂觀展望。建議繼續關注人工智能、機器人、半導體、工業軟體等新質生產力等科技板塊，以及政策加力支持的創新醫藥板塊以及具有消費屬性的中醫藥和醫療板塊。

消費電子業景氣確定性強

中信證券研報認為，目前市場對部分細分行業呈現信心增強趨勢，財報披露前的盈利預期仍在上修；科技股近期盈利預期有小幅下調，主要緣於外賣補貼擾動的幾家互聯網平台；其餘子行業盈利預期普遍呈上修態勢，尤以新能源汽車、半導體及消費電子最為突出。其中，新能源車與半導體的業績預期分歧較大，隱含更高的彈性空間；消費電子業績預期雖分化較小，但景氣確定性強。綜合來看，港股大市調整延續輪動結構，指數沒有明確方向前，業績或成為短線行情的主要看點。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）