南向資金昨日（5日）淨買入超234億元，要留意此水源可有減弱？係，就要留意套利。

「金融界」昨日報道，港股恒生指數收漲0.7%，報24902點；恒生科技指數漲0.7%，報5521點；國企指數漲0.6%，報8951點；紅籌指數漲0.5%，報4228點。

君實生物(01877)漲超33%，東方甄選(01797)漲超16%，山東墨龍(00568)漲超14%，比亞迪電子(00285)漲超7%。大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌0.2%，騰訊控股(00700)漲1.6%，京東集團(09618)平收，小米集團(01810)跌0.5%，網易(09999)漲1.6%，美團(03690)跌0.1%，快手(01024)漲2.8%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.9%。

機構分析：

華泰證券發布港股策略研報稱，近期港股回調，但中期流動性寬鬆邏輯不改。配置上建議尋找景氣改善+低估值板塊，尤其強調對科技板塊的配置；短期交易圍繞中報業績展開，建議關注：估值有性價比且景氣改善的遊戲和互聯網電商龍頭；前向12個月估值分位數略高但盈利兌現度高，如港股創新藥及非銀金融。

平安證券（香港）研究也指出，當前港股市場仍具有較低估值以及「賺錢效應」下的交易漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持樂觀展望。建議繼續關注人工智能、機器人、半導體、工業軟件等新質生產力等科技板塊，及政策加力支持的創新醫藥板塊以及具有消費屬性的中醫藥和醫療板塊。

中信證券研報認為，目前市場對部分細分行業呈現信心增強趨勢，財報披露前的盈利預期仍在上修；科技股近期盈利預期有小幅下調，主要緣於外賣補貼擾動的幾家互聯網平台；其餘子行業盈利預期普遍呈上修態勢，尤以新能源汽車、半導體及消費電子最為突出。其中，新能源車與半導體的業績預期分歧較大，隱含更高的彈性空間；消費電子業績預期雖分化較小，但景氣確定性強。綜合來看，港股大市調整延續輪動結構，指數沒有明確方向前，業績也或成為短線行情的主要看點。

部分資金趁回調加倉

東吳證券指出，部分資金在港股回調時加倉，能夠為整個港股上漲提供動能。市場共識是繼續關注紅利，自下而上尋找景氣行業。存在分歧的是互聯網科技股票，部分資金仍然顧慮消費因素的影響，但也有部分資金已經增配。







（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）