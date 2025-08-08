港股昨（7日）早市高開低走，其後觸底反彈，午後保持窄幅震盪態勢。

恒生指數收市漲0.7%，報25081點；恒生科技指數漲0.3%，報5546點；國企指數漲0.5%，報8981點；紅籌指數漲1.1%，報4264點。

「金融界」昨日報道，電池股、稀土概念股漲幅居前，腦機接口概念股尾盤拉升；醫藥外包概念股領跌，藥明系走低，軍工股、藥品股回調。個股方面，南京熊貓電子(00553)股份漲19.2%，曹操出行(02643)漲18.1%，腦洞科技(02203)漲9.3%，新世界發展(00017)漲10.2%，天齊鋰業(09696)漲7.6%，中通快遞(02057)漲超4%；藥明生物(02269)跌超5%，藥明康德(02359)跌4.3%，小米集團(01810)跌4%，石藥集團(01093)跌3.8%。

企業消息方面：

百濟神州(06160)：上半年營收175.1億元人民幣，按年上升46%；產品收入為173.6億元人民幣，按年上升45.8%；淨利潤4.5億元人民幣，按年扭虧為盈。

統一企業中國(00220)：上半年收入約為170.9億元人民幣，按年上升10.6%；淨利潤約12.9億元人民幣，按年上升33.2%。

赤子城科技(09911)：發布盈喜，預計中期收入約31.3億至32.1億元人民幣，按年增約38%至41.5%；淨利潤約4.7億至5.1億元人民幣，按年增長約108.9%至126.7%。

新鴻基公司(00086)：發布盈喜，預計中期淨利潤按年增加至不低於8億元。

中國海外發展(00688)：前7月累計合約物業銷售額約1320億元人民幣，按年下跌18.3%。

越秀地產(00123)：前7月累計合同銷售額約675億元人民幣，按年增約11.7%。

保利置業集團(00119)：前7月合同銷售額約295億元人民幣，按年減少13.5%。

中國海外宏洋集團(00081)：前7月累計合約銷售額186.5億元人民幣，按年下跌12.2%。

中信證券研報認為，目前市場對部分細分行業呈現信心增強趨勢，財報披露前的盈利預期仍在上修；科技股近期盈利預期有小幅下調，主要緣於外賣補貼擾動的幾家互聯網平台；其餘子行業盈利預期普遍呈上修態勢，尤以新能源汽車、半導體及消費電子最為突出。其中，新能源車與半導體的業績預期分歧較大，隱含更高的彈性空間；消費電子業績預期雖分化較小，但景氣確定性強。綜合來看，港股大市調整延續輪動結構，指數沒有明確方向前，業績也或成為短線行情的主要看點。

平安證券（香港）研究也指出，當前港股市場仍具有較低估值以及「賺錢效應」下的交易漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持樂觀展望。建議繼續關注人工智能、機械人、半導體、工業軟件等新質生產力等科技板塊，政策加力支持的創新醫藥板塊，以及具有消費屬性的中醫藥和醫療板塊。

券商料港股震盪上行

中泰國際分析稱，7月中國官方製造業和非製造業景氣度均邊際放緩，顯示經濟仍在修復但節奏反覆。疊加美元指數反彈及港股估值短期修復到位，大盤面臨一定的技術性回調壓力。但綜合來看，國內政策托底、企業盈利改善趨勢延續以及積極資金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撐下延續漸進式上行。

光大證券表示，港股整體盈利能力相對較強，同時互聯網、新消費、創新藥等資產相對稀缺，結合當前估值仍偏低，長期配置性價比仍較高。近期恒生指數已經突破了前期高點，上漲阻力較小，在穩增長政策的持續發力下，港股市場未來或許將繼續震盪上行。

