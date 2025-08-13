  • 報價
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

13/08/2025

25000今應上破

#股市 #政政經經 #財金大勢 #港股 #摩根士丹利 #大摩 #A股
　　恒指昨（12日）收24969點，漲0.2%，恒生科指收5439點，跌0.4%。恒指多日來未能再企25000點上，但估計今日（13日）可上破，能否企穩是後話。

 

　　半導體、芯片股漲幅居前，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)漲超5%；中慧生物(02627)港股上市第二日再漲31%；快手(01024)跌超9%。

 

　　復星國際(00656)漲超13%。近日復星已確定在港申請穩定幣牌照，且已組建了完整的穩定幣牌照申請團隊。

 

　　晶泰控股(02228)：發布盈喜，預計中期綜合收入不少於5億元人民幣，按年增加至少約387%；預期淨利潤不少於5000萬元人民幣，按年轉虧為盈，上一年同期為虧損12.4億元人民幣。這是集團首次實現半年盈利。

 

　　金蝶國際(00268)：發布截至2025年6月30日中期業績，收入31.9億元人民幣，按年增加11.24%；淨虧損9773.8萬元人民幣，按年收窄55.1%。主要得益於雲訂閱業務的規模化效應和AI帶來的效率提升。

 

　　康師傅控股(00322)：上半年收入400.9億元人民幣，按年下降2.7%；淨利潤22.7億元人民幣，按年增長20.5%。

 

　　百勝中國(09987)：上半年總收入57.7億美元，按年增加2.3%；淨利潤5.1億美元，按年增加1.6%。

 

　　自6月下旬開始，摩根士丹利已經將觀點轉為更偏好A股，主要基於新消費主題的短期拋壓（IPO股票鎖定期解禁）、周邊因素的不確定性、二季度財報季的獲利了結等。摩根士丹利王瀅指出，若出現以下進展，香港市場可能在夏季後的某個時間恢復漲勢。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#股市 #政政經經 #財金大勢 #港股 #摩根士丹利 #大摩 #A股
