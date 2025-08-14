今天（14日）文題會被人叫做大隻講、車大炮。不過上望三萬，筆者之前也講過，在稍早前曾謂在今年底至明年首季可望見三萬至三萬五，但會在何日見，唔知。

有讀者留意見，見下文：

「今日收到男讀者對石Sir專欄有意見。

讀者投訴石生所寫的文章前言不對後語，昨天指25000點是阻力大，今天又指25000點是可上破，男讀者表示石生的意見其實對很多讀者來說很重要的，希望石生所寫的文章不要太矛盾。」

今日之我，打倒昨日之我，在做人原則而言是不對。但在炒股佬言，又是有不得已之必須。因為世事常變，何況股市乎？在個日升日跌的股市中，如不因應市勢而變臉怕會輸慘。

變臉要變得應市道才可，如今日文謂升，而市實跌，咁就不如不變，因為日日都話升，又或日日都話跌，實有機會中。問題是，這種長講升，長講跌之言，對各位是否有用？

前日謂25000點有阻力時，恒指是否在25000點區不前？昨日謂可上破25000點時，又是否確上破了？

筆者不敢謂可睇穿市，筆者無此功力，只敢二仔底死跟市勢，市勢趨升，便只能謂升；市勢趨跌，便只能謂跌。

股市文章是要如日出，雖日必出東方，但日出之時，或有烏雲，或有風暴，不作細分，則對觀日出的股友，就無大用，怕會使股友登頂觀日時，會有踏空。

長線，筆者看好中港股市，上可望三萬、三萬五、四萬二。短線，唔知明日市升定跌，因為能知三日「市」，富貴千萬年。筆者今時未富貴，皆因只能睇到一日市。今日市如何？會回調少少啩，這個講法，是否混吉！無法，筆者技止此矣！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）