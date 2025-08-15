大市前日（13日）升，昨日（14日）又跌，今天（15日）如何，會升啲啩。如不升，並下周一（18日）續跌，並失守25100點位，則是輪升浪又或暫打住。

騰訊(00700)業績好，但似為市場預期並消化，故昨日屬見光死格，如今日續死，唉！升完600點仲咁悲觀？無法，A股似已洩氣。2021年A股（上證）也見出3700點，但造了個3頂，之後便跌、跌、跌，如今重遊3700點，壓力不小，起碼34%A股無乜升，而昨日見4000多股下跌。A股一石落，可以擊起港股浪。

「金融界」8月14日報道，港股市場高開低走震盪下行，午後保持窄幅震盪，截至收盤，恒生指數跌0.4%，報25519點，恒生科技指數跌1%，報5576點，國企指數跌0.2%，報9128點，紅籌指數漲0.5%，報4402點。

大型科技股多數走低，阿里巴巴(09988)跌1.5%，騰訊控股漲0.7%，京東集團(09618)跌1.8%，小米集團(01810)跌0.1%，網易(09999)跌3.5%，美團(03690)漲0.1%，快手(01024)漲0.3%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.5%。聯想集團(00992)跌近6%，比亞迪股份(01211)跌1%，生物醫藥板塊強勢，榮昌生物(09995)漲超13%；保險股普漲，陽光保險(06963)漲7.2%；內房股走強，美的置業(03990)漲超12%；中資券商股漲幅居前，興證國際(06058)漲7%；鋼鐵股午後持續走低，鞍鋼股份(00347)跌5.2%。

中信證券研報認為，展望8月份，半年報業績期將是港股行情是否延續的重要節點。結合政策方面「反內捲」的廣泛影響與快速落地，預計短期市場可能由前期的流動性驅動轉往業績驅動與政策驗證的共振階段。

平安證券（香港）研究指出，宏觀層面，儘管面臨美國關稅不確定性，但中國7月出口數據意外強勁，同時減息預期支撐下，港股延續上漲勢頭。該機構認為，港股具備較低估值以及交易漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持較為樂觀展望。8月初港股股指有所回調，但南下資金仍保持規模淨流入，以中國資產為核心的港股配置價值仍然凸顯。

國元國際控股表示，從中長期視角來看，雖然此前國內高層會議顯示短期內出台超預期寬鬆政策的可能性較低，但為了應對關稅影響，下半年在經濟動能減弱時仍可能會有相關政策出台。政策預期仍能支撐港股估值，預計港股中長期內保持韌性。

興業證券發布研報稱，長期繼續堅定看多做多港股。全球投資者特別是中國投資者對於中國股市的牛市思維正在持續增強。興業證券維持此輪港股行情將走出超級長牛的判斷。中短期，維持下半年港股行情震盪向上，持續創新高的判斷。美聯儲降息可能只是時間問題，聚焦聯儲減息和美元走軟對港股流動性的進一步刺激動能。

整體言，中港股市升勢仍在，上升途中有些跌宕，日升日跌還是我輩散戶不能不接受的事實。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）