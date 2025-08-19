  • 報價
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

19/08/2025

沙特沽美股

　　昨文謂今日（19日）會講講沙特基金事。

 

　　根據美國證券委員會網站上周四（14日）公布的13F報告，第二季度沙特主權財富基金(PIF)出售了其持有的幾家美國上市公司股票，包括Meta Platforms(US.META)、Spotify(US.SPOT)等熱門科技股。

 

　　報告顯示，第二季度PIF持有的美股總市值為238億美元，較上一季度下降了7%。此外，第二季度，PIF新增持有17隻個股，增持了9隻個股，減持了21隻個股，清倉了24隻個股。

 

　　其中，前10大持倉標的佔總市值的84.22%。Uber(US.UBER)為PIF美股持倉中的第一大重倉股，佔到投資組合比例的28.54%，持倉量與上一季度持平。藝電(US.EA)、Lucid汽車(US.LCID)、Take-Two互動軟體件(US.TTWO)和ArmHoldings(US.ARM)看漲期權緊隨其後。

 

用期權代替股票買賣

 

　　值得一提的是，自去年起，PIF的美股投資組合已廣泛採用投資看漲或看跌期權來代替股票買賣，此舉使其能夠以較低的資金維持對這些公司的高風險投資。

 

　　值得關注的是，PIF在第二季度清倉了多隻美股，包括Visa(US.V)、Spotify、Sea(US.SE)、Paypal(US.PYPL)、阿里巴巴(09988)、Meta和聯邦快遞等。清倉個股中熱門科技股佔到相當大的比例，凸顯出PIF在投資策略上發生了戰略轉變。

 

　　上一季度報告顯示，截至3月底，PIF持有超66萬股的Meta股票、125萬股Spotify股票、176萬股PayPal股票、161萬股阿里巴巴ADR等。鑑於該基金超過萬億美元的規模，在全球市場擁有重大影響力，PIF從美國科技股撤資的舉動可能蘊含深意。

 

　　據業內人士分析，不再繼續持有上述美股的一個可能性是PIF計劃多元化其持股，以減輕與特定行業或者公司相關的風險；還有一種猜測則是PIF希望將投資重新分配至更好增長前景或者接近其長期戰略目標的領域。

 

　　在沙特提出的2030願景中，PIF被賦予引領沙特經濟多元化的責任，其投資範圍除了全球證券資產之外，還包括沙特的未來城市NEOM以及該國的多項旅遊、物流和清潔能源項目，投資額巨大，PIF需要儲備大量項目發展資金。

 

　　另一方面，第二季度美股因特朗普關稅政策而大幅波動，4月初一度跌至2024年初的水平，而科技股又是其中風險最高的大類。儘管美股此後快速修復並再創新高，但美國宏觀環境的不確定性可能也是推動PIF縮減美股倉位的一大原因。

 

　　而PIF的投資策略轉變也可能在美股市場造成一定波動，雖然不會對標的公司的財務產生重大影響，但或會影響投資者的情緒和看法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk