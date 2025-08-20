「金融界」報道，近期A股市場持續走強，滬指突破去年10月創下高點，並創下2021年以來新高。市場回暖，成交活躍度持續提升，成交量已連續多日突破2萬億元人民幣。

據機構統計，2025年第二季上證指數日均成交額為4988億元（人民幣．下同），按年增幅36%，深證成指日均成交額為7332億元，按年增幅達59%。此外，交易量前瞻指標兩市兩融餘額超2萬億元，近期趨勢正加速向上。

分析指出，從資金面看，在居民投資習慣轉變與資金配置結構優化的大趨勢下，互聯網金融平台擁有獨特路徑接力吸納這部分增量資金。更具戰略意義的中長期資金持續入市，2025年7月中央政治局會議明確提出，要增強國內資本市場的「吸引力」和「包容性」，以鞏固資本市場回穩向好的勢頭。

港股方面，大型科技股多數走低，阿里巴巴(09988)跌0.3%，騰訊(00700)漲0.9%，京東(09618)跌0.6%，小米(01810)跌1.2%，網易(09999)跌1.3%，美團(03690)跌0.6%，快手(01024)漲0.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.1%；體育用品股午後走強，農業、家電、手遊等概念漲幅居前；東方甄選(01797)尾盤高位跳水，收盤跌超20%，盤中一度漲23%；生物醫藥、芯片、蘋果等概念走低，歌禮製藥(01672)跌超15%，派格生物醫藥(02565)跌超8%，恒瑞醫藥(01276)跌超5%；知乎(02390)漲超23%。汽車股走強，零跑汽車(09863)漲超7%；軍工股普跌，中航科工(02357)跌超7%；半導體概念持續走低，貝克微(02149)跌超4%。

企業業績方面：

萬物雲(02602)：上半年收入181.3億元，按年增加3.11%；淨利潤7.9億元，按年增加3.88%。

零跑汽車：上半年收入242.5億元，按年增長174%；淨利潤3000萬元，按年扭虧為盈，上年同期虧損22.1億元。

同程旅行(00780)：上半年收入90.5億元，按年增長11.5%；經調整EBITDA23.4億元，按年增長35.2%；淨利潤15.6億元，按年增長28.6%。

翰森製藥(03692)：上半年收入74.3億元，按年增加14.3%；淨利潤31.3億元，按年增加15%。

美圖公司(01357)：上半年營收18.2億元，按年增長12.3%；淨利潤3.9億元，按年增長30.8%。

華寶國際(00336)：上半年收入16.2億元，按年增長2.5%；淨利潤1.18億元，按年增長298.1%。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）