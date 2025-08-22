  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

22/08/2025

等Jackson Hole？

#股市 #政政經經 #財金大勢 #Jackson Hole
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　全世界都在等今周末的Jackson Hole全球央行會議，這個會議是定美聯儲局主席鮑威爾生死，今年估會是逼宮，周一（25日）談。

 

　　「金融界」8月21日報道，周四（21日）恒生指數收市跌0.2%，報25104點；恒生科技指數跌0.8%，報5498點；國企指數跌0.4%，報8974點；紅籌指數漲0.3%，報4359點。

 

　　科網股跌多漲少，網易(09999)漲超1%，美團(03690)跌超3%，百度(09888)、小米(01810)跌超2%，嗶哩嗶哩(09626)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)跌超1%；互聯網醫療股走強，叮噹健康(09886)漲超23%；高鐵基建股普漲，中國中車(01766)漲超5%；生物醫藥B類股午後拉升，基石藥業(02616)漲超12%；港股蘋果概念午後跳水，瑞聲科技(02018)跌超13%；新消費概念回調，老鋪黃金(06181)跌超3%。中興通訊(00763)收漲5.4%；衛龍美味(09985)漲超7%，長城汽車(02333)漲超6%，蔚來(09866)漲超5%；零跑汽車(09863)、東方甄選(01797)跌超4%。

 

企業消息方面：

 

　　百度集團：二季度收入327億元人民幣，按年減少4%；淨利潤73.2億元人民幣，按年增加33%。

 

　　中國建築國際(03311)：上半年收入約566.4億元人民幣，按年增長0.1%；淨利潤約52.6億元人民幣，按年增加5.1%。

 

　　香港中華煤氣(00003)：上半年收入275.1億元，按年增長0.1%；淨利潤29.6億元，按年減少2.5%。

 

　　永利澳門(01128)：上半年收入約136.3億元，按年下降7.5%；淨利潤約2.3億元，按年下跌85.5%。

 

　　中泰國際指出，港股通於上周五（15日）創下歷史單日最多淨流入，國際金融協會數據還顯示7月有60.3億美元流入中國股市。內資積極情緒高漲，疊加部分區域性外資或對沖基金回流，有助於提振港股表現。展望後市，市場對於9月美聯儲減息概率定價，港美利差收窄預期下，資金面有望持續利好港股表現。以過去10至15年的年均波幅8000點左右計算，今年恆生指數高位未見，預計9月美聯儲局大概率減息，下半年中國政策仍將「適時加力」，屆時內外政策利好共振，有助於推動港股破頂。

 

港股估值修復跡象明顯

 

　　中泰證券指出，港股市場有望繼續受益於AI商業化進程加速和南向資金的持續流入，當前港股估值修復跡象明顯。AI科技和新消費板塊具備較大的成長空間，南向資金對港股的邊際定價能力增強，尤其是在低利率環境下，將吸引更多資金配置港股。中長期來看，港股的估值優勢和產業轉型升級趨勢仍值得期待，科技與消費板塊有望在政策和資金雙重加持下持續上漲。

 

　　中金研究認為，近期港股持續跑輸，與A股相形見絀，指數也止步不前。原因有三：一是AH溢價過低，125%是「隱形底」，低於這一水平分紅吸引力下降。二是港幣流動性收緊。三是盈利走弱，近期中報業績期間，港股盈利持續下修，與宏觀數據一致。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #財金大勢 #Jackson Hole
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk