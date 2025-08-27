  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

27/08/2025

回調定升完

#股市 #政政經經 #港股 #恒生指數 #恒生科技指數 #財金大勢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「金融界」報道，周二（26日）港股早盤窄幅震盪走高，午後加速下行，恒生指數收市跌1.2%，報25524點；恒生科技指數跌0.7%，報5782點；國企指數跌1.1%，報9148點；紅籌指數跌1%，報4343點。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌2.6%，騰訊控股(00700)跌0.8%，京東集團(09618)跌1.7%，小米集團(01810)平收，網易(09999)跌0.9%，美團(03690)跌1.9%，快手(01024)漲0.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌3.5%；黃金股帶領有色金屬股齊漲，中國黃金國際(02099)漲10.6%、靈寶黃金(03330)漲9.3%；蘋果概念股普升，高偉電子(01415)、藍思科技(06613)領漲；汽車股、煙草股、乳製品股、多元零售股有所表現。另一方面，生物醫藥股持續走低，信達生物(01801)、石藥集團(01093)等創新藥概念股齊跌；此外，內房股、軍工股、半導體芯片股跌幅居前。康師傅控股(00322)漲3.4%，東方甄選(01797)跌近11.2%。

 

企業消息方面：

 

　　海底撈(06862)：上半年收入207億元人民幣，按年下降3.7%；淨利潤17.6億元，按年下跌13.7%。

 

　　中國軟件國際(00354)：上半年收入約85.1億元人民幣，按年增長7.3%；淨利潤3.1億元人民幣，按年增長10.4%。

 

　　中海物業(02669)：上半年收入約70.9億元人民幣，按年增加3.7%；淨利潤約7.7億元人民幣，按年增加4.3%。

 

　　京東方精電(00710)：上半年收入66.7億元，按年增加約8%；淨利潤約1.8億元，按年增加約5%。

 

　　鈞達股份(02865)：上半年收入約36.5億元人民幣，按年減少42.5%；淨虧損約2.6億元人民幣，按年擴大58.5%。

 

　　貓眼娛樂(01896)：上半年收入約24.7億元人民幣，按年增長13.9%；經調淨利潤2.3億元人民幣，按年下跌33.2%。

 

　　合生創展集團(00754)：發布盈警，預計中期淨虧損超16億元，按年盈轉虧。

 

　　招商證券：仍然對港股市場保持樂觀態度。截至目前數據，港股中報盈利向好，業績預喜率創三年來新高，「新經濟」含量更高的港股盈利或先於A股持續改善。在前幾次牛市中港股指數高度略遜於A股，所以在本輪配置時，建議聚焦與A股存在差異化的方向，節奏上建議先創新藥（流動性寬鬆＋BD（業務發展）數據持續向好），再互聯網（外賣大戰拐點出現），最後新消費（宏觀經濟與盈利拐點出現）。

 

　　申萬宏源：港股指數層面的階段性跑輸只是對前期上漲較快的階段性盤整，而伴隨著中報季業績披露的逐漸展開，此前業績預期較低的板塊有望重新獲得市場的青睞；當前已經進入了港股尤其是以互聯網和恒生科技指數為代表的權重板塊積極布局的左側時點（逢低買進階段）。

 

三大因素看好港股

 

　　廣發證券：港股短期受HIBOR波動影響呈現震盪態勢，但中長期配置價值依然突出。當前市場流動性環境改善，南向資金持續流入，疊加美元降息預期升溫，為港股提供支撐。建議關注恒生科技等具備全球競爭優勢的核心資產及產業趨勢明確的成長領域，同時警惕地緣政治等風險因素。

 

　　國泰海通：展望下半年，三大積極因素共振下，低估的港股有望繼續走高。在經歷上半年港股如火如荼的走勢以及6月以來偏震盪階段後，無論是縱向抑或是橫向比較，當前港股估值仍然不算高。

 

　　展望下半年，我們認為在三大積極催化因素共振下，低估蓄勢的港股有望再度衝高。第一，港股科技龍頭有望受益於新的技術突破催化；第二，伴隨美聯儲局重啟減息，港股外資力量回流存在超預期可能；第三，南向資金仍有一定增量空間。

 　　

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #港股 #恒生指數 #恒生科技指數 #財金大勢
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚

27/08/2025 15:59

大國博弈

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6...

26/08/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk