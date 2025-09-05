本欄昨（4日）謂港股25200區見支持？今已失守。那麼，其勢調整矣。

《金融界》9月4日報道，周四港股早盤高開低走，午後維持窄幅震盪，恒生指數收市跌1.1%報25058點，恒生科技指數跌1.8%報5578點，國企指數跌1.2%報8937點，紅籌指數跌0.7%報4201點。

盤面上，大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌3.2%，騰訊控股(00700)跌1%，京東集團(09618)跌0.7%，小米集團(01810)跌2.3%，網易(09999)跌1%，美團(03690)漲0.9%，快手(01024)跌2.9%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.1%；芯片股全天走弱，中芯國際(00981)、地平線機器人(09660)、上海復旦(01385)均跌超6%；創新藥概念股回檔，歌禮製藥(01672)跌超10%，恒瑞醫藥(01276)跌超6%；黃金板塊下跌，靈寶黃金(03330)、中國黃金國際(02099)跌超7%。

企業新聞方面：

碧桂園(02007):8月份合同銷售金額約29.6億元（人民幣．同）。

優必選(09880)：獲得某國內知名企業2.5億元具身智能人形機器人產品及解決方案採購合同，該合同以人形機器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統）為主，優必選表示將在今年內啟動該合同交付。

佑駕創新(02431)：與深圳郵政及東部公交簽署無人物流與公交領域合作框架協定。

中慧生物(02627)：四價流感病毒亞單位疫苗的上市申請獲國家藥監局批准。

先聲藥業(02096)：瑪氘諾沙韋顆粒新藥上市申請(NDA)獲國家藥品監督管理局受理，用於治療2至11歲兒童無併發症的甲型流感和乙型流感。

花樣年控股(01777):78.43%債權人已加入境外債重組支援協定。

數碼通電訊(00315):2025財年收入62.5億港元；淨利潤為4.7億港元，按年增長2%。

中國金融發展(03623)：擬攜手數秦科技為RWA提供一站式、全流程、智能化的金融服務。

信達國際控股(00111)：出售3000萬元山東和晟票據及3000萬元昌邑渤濰債券。

北京能源國際(00686)：就位於中國雲南省60兆瓦光伏發電專案訂立工程、採購及建設合約。

美國減息，港股吸資

招商國際指出，港股近期波動主要受兩方面因素影響：一是美國減息預期反覆導致國際資金流動加劇市場震盪；二是南向資金獲利了結。不過，制約港股的因素正邊際改善：美聯儲局9月減息概率較大，有望吸引國際資金回流；香港金管局已停止資金淨回籠，匯率劇烈波動階段已過。此外，AH溢價率回升也使港股估值優勢再度凸顯。

浙商國際表示，回顧8月港股市場走勢，市場震盪向上再度收漲，是自今年5月以來連續第四個月收漲。8月初港股市場延續了上月末的快速回調，隨後市場迅速企穩反彈，並在南向資金、市場情緒、美聯儲局減息預期升溫等多種利好因素不斷催化下震盪上行，成功延續了中長期向上的良好趨勢。

該機構認為，目前內部南向資金保持強勢淨流入，外部資金面環境有所改善，且資金面強勢驅動市場情緒，但市場對於基本面的擔憂仍在。

國信證券發布研報稱，互聯網整體中報業績釋放較穩健，AI主線的公司收入利潤釋放較強，AI已呈現對互聯網巨頭廣告業務場景、雲計算場景和企業效率方面的明顯作用，典型體現在本季度騰訊廣告持續保持在20%增長、阿里雲增速提速至26%，同時利潤端騰訊、騰訊音樂(01698)、快手公司等經營效率提升明顯。伴隨近期美股科技和A股科技的繼續上漲，該行認為恒生科技指數已處於全球估值窪地，AI驅動各公司中報業績釋放。

短期走勢，不應悲觀

浙商國際指出，港股市場基本面仍偏弱，資金面環境進一步改善，政策面聚焦產業「反內捲」，情緒面被強勁的市場表現帶動。當下港股市場周、月線級別趨勢已進入右側區間（指預期股價即將或已經形成底部區域並轉為上漲時進行買入操作），對於後續走勢，即使短期行情有波折，仍不建議過度悲觀。該行對於中短期市場走勢繼續保持謹慎樂觀的態度。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）