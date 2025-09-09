  • 報價
政政經經
09/09/2025

有望挑戰二萬六

　　中港股市9月第二周均呈向好，港科技股基本向好。板塊而言，紡織、服裝及配件、零售、醫療保健、紙及林業產品、綜合企業升幅均逾1.11%。

 

9月8日A股收評：

 

　　先跌後漲；滬指漲0.4%，報3826點；深成指漲0.6%，報12666點；創業板指跌0.8%，報2933點；科創50指漲0.6%，報1275點；北證50指漲1.8%，創歷史新高；成交2.46萬億元，較前一交易日增1148億元，全市超3900股上漲。

 

板塊上：

 

　　PEEK材料板塊爆發，機械人板塊走強，豬肉概念股走高，航運板塊走強，固態電池概念延續強勢，CPO概念走低，旅遊酒店板塊走弱，商業百貨、券商及保險板塊跌幅居前。

 

機構觀點：

 

　　華西證券：A股短期調整。

 

　　中信建投：牛市整理期，賽道切換。

 

　　招商證券：短期市場調整近尾聲。

 

港股收評：

 

　　全日基本向上，恒指漲0.8%，報25633點；恒科指漲1.2%，報5753點；國企指漲0.7%，報9121點；紅籌指漲1.3%；報4322點。

 

　　在首10隻恒指權重股外，百度(09888)漲9.5%，京東(09618)漲1.1%，網易(09999)漲4.4%，快手(01024)跌3.5%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.8%。

 

　　鋰電和醫藥板塊領漲，三花智控(02050)漲超15%，龍蟠科技(02465)漲8.5%，贛鋒鋰業(01772)漲超5%，復星醫藥(02196)漲超9%，康希諾生物(06185)漲7%，藥明康德(02359)漲3.7%。

 

個股新聞：

 

　　廣汽集團(02238)：前8月累計銷量101萬輛，8月銷13.5萬輛。

 

　　中海外(00688)：附屬擬收購兩家公司，涉資73.4億元及8.1億元人民幣。

 

　　世茂集團(00813)：前8月合約銷售約173.1億元人民幣，8月合約銷售約18億元人民幣。

 

機構分析：

 

　　廣發基金：美若減息，將緩解港匯壓力。

 

　　大成基金：對未來的良好預期，可能有一部分已被市場反映。

 

　　恒生前海基金：港股階段性表現弱於全球其他股指。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

