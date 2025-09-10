9月9日港股有兩大亮點：1. 曾企於26000點上，是四個月來的新高；2. 地產股大爆升。

A股收評：

全天震盪調整，滬指昨收市跌0.5%，報3807點；深成指跌1.2%，報12510點；創業板指跌2.2%，報2867點；科創50指跌2.4%，報1245點；滬深兩合計成交21185.2億元人民幣，較上日（８日）縮量3111億元人民幣，全市超4000隻個股下跌。

創新藥股走低，算力股午後跌幅擴大，造紙板塊有拉升。

國盛證券鄭震湘認為：科技巨頭加大對AI投資。

民生證券認為：各國在商業航天領域加大投資，相關航天、衛星生產製造環節可受益。

國泰海通證券認為：固態電池迭代正式開啟，從0到1加速，預計2027年全固態電池或迎來產業化元年。

港股收評：

恒指收市漲1.2%，報25938點；科指漲1.3%，報5828點；國企指漲1.3%，報9242點；紅籌指漲0.7%；報4351點。

9月10日是阿里巴巴(09988)26歲生日，傳有重大消息在今天宣布。

A股房地產股走強，帶動港內房股亦表現強勁。

中國內房股在經過阿爺種種利好支持下，英雄終有日出中環，龍湖集團(00960)及萬科企業(02202)債務情況較好，值得留意。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）