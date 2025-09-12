  • 報價
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

12/09/2025

A股升港股跌

#股市 #政政經經 #A股 #港股 #科技股
　　A股昨日升，港股跌，兩市都是創近年/月高位後回調，後市兩市均望好。

 

　　9月11日，周四A股三大股指全天保持震盪向上走勢，滬指收市漲1.6%，報3875點；深成指漲3.4%，報12979點；創業板指漲5.1%，報3053點；科創50指數漲5.3%，報1326點。其中，創業板指和深成指雙雙再創年內新高。滬深兩市成交額2.44萬億元人民幣，較上一個交易日放量4596億元人民幣。盤面上，市場熱點輪番活躍，個股漲多跌少，全市場超4200隻個股上漲。

 

　　港股指數低開高走，恒指一度跌超300點，隨後走高於26000關口上方爭持，午後一度轉漲，隨後再度回落至26000點關口上沿。恒生指數收市跌0.4%，報26086點，恒生科技指數跌0.2%，報5888點，國企指數跌0.7%，報9260點，紅籌指數漲0.1%，報4379點。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲0.3%，騰訊控股(00700)跌0.6%，京東集團(09618)跌1.7%，小米集團(01810)跌0.5%，網易(09999)漲0.4%，美團(03690)跌5.1%，快手(01024)跌1.1%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.5%；芯片股領漲，中芯國際(00981)漲近5%，華虹半導體(01347)漲4.6%，天岳先進(02631)漲超10%。醫藥股領跌，泰格醫藥(03347)跌9.4%，百濟神州(06160)跌近7%，藥明康德(02359)跌5.6%。蘋果概念午後拉升，鴻騰精密(06088)漲超12%；中資券商股活躍，中州證券(01375)漲超4%。

 

　　中金指出，港股市場今年的突出特點是結構勝於指數、主線不斷輪動。在基本面和指數大幅上行動力不足的情況下，投資者應該把握港股的結構性優勢，以盈利趨勢主導的景氣方向為主，同時輔以一定的中美映射主題作輔助。花旗表示，上調年底恒生指數目標7%至26800點，並預期明年上半年及年底進一步升至27500點及28800點。

 

　
　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

