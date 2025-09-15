YCC不是拉鏈的YCC，而是美聯儲局可能要採取的貨幣政策YCC(Yield Curve Control)，孳息率曲線控制。它跟量化寬鬆(QE)、扭轉操作(OT)是同類貨色，即是會大量印鈔，後果？

1942年美國在二戰時，1990年日本開始陷入失落的30年時，2020年澳洲經濟大放緩時，都曾各自行過YCC或類似YCC的貨幣政策，目的都是救有關國家當時疲弊的經濟。但今次美國若行YCC，目的不是救美經濟，而是要減輕美國政府的債務利息支出，目的不同，結果將異。

傳統經濟學上言，經濟衰退，會是通脹不脹，因此多印鈔票，是不易刺激到通脹上升。例如日本過去30年一直行YCC，將30年長債利息壓至零息，但仍是二、三十年通脹不脹，直到最近三數年，才見通脹溫和上升。

但美國的通脹今時仍有蓄勢上漲可能，一個引爆點是如美國真對中國徵收50%、以至100%的關稅，美國的民生日用品價格必升，通脹必來。亦是因此，特朗普才一次又一次地將對華貨品徵收的高額關稅推遲90天又90天，致高額關稅本於今年4月1日起徵收，但至今仍未收取。到今年10月即第二次押後90天的徵關稅期後，特朗普又或會找藉口，將徵收高額關稅期又再押後。因為一徵收這高額關稅後，通脹一升，民生困苦，那麼在2026年的中期選舉中，共和黨可能要失去眾議院或參議院兩院或兩院之一的控制權，特朗普將成跛腳鴨政府。而共和黨同路人也未必肯再同路，因為在兩院失勢，將使不少共和黨政客無得撈，斷人財路等同殺人父母，特朗普承受得了自己友的叛離？

更重要的是如果共和黨輸了下一次的總統選舉時，特朗普要面對的（如果他仍在生的話）是民主黨新總統，極可能會對特朗普發動連串的失職、濫權訴訟，一如N年前跟他涉事的1月6日白宮騷動事件，今時仍有手尾。

特朗普今時頭痛的是美債利息已逾8000億美元，超越軍費，但美債仍在步步高，今年7月債增至2911億美元，是歷來第二高（圖一）。債多了，加上市場預期美息會減，故摩根士丹利仍預期美匯熊市未過（圖二）。由於美債不被看好，故美債的波幅亦在回落中（圖三）。一個全球最重要的債市其波幅竟下跌，是否反映市場已對此將傾之「大廈」（美債）失去興趣？但同一時期環球的利率曲線近月正在走陡斜。（圖四）

美國勞工部又再大幅下修訂91.1萬個2024年的新增職位（圖五），特朗普之所以要自揭瘡疤，除了是指摘拜登政府造假之餘，還有要自殘予美聯儲局及市場知曉，美國經濟真不行要大減息。

特朗普為威逼美聯儲局減息，已先一步以私授利益罪炒了位反對減息的美聯儲局官員，但能否炒得成，仍要待美法院裁判。但無論如何，美聯儲局主席鮑威爾任期在明年中將完，特朗普定會對美聯儲局大開殺戒，安插贊成大減息的人入局。故就算今周美聯儲局不減息，到2026年中及之後，美國必會大、大、大減息。

美債息會否三級跳地減？對特朗普言，要照顧明年的中期選舉，留給他的時間真不多，但應有足夠時間給投資者部署。筆者仍是那句：

「美息勿近，人仔金仔可親。」

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）