美聯儲局的資產負債表

有讀者問看不懂美聯儲局的資產負債表，怎知有無QE，今天（17日）談談。

先看港股昨天（16日）表現，基本是不死不活，在等今周四（18日）港凌晨時的美聯儲局議息結果。

港股收評：

周二港股高開低走，港股恒生指數收市跌0.03%，報26438點；恒生科技指數漲0.6%，報6077點；國企指數漲0.02%，報9386點；紅籌指數跌1.9%，報4282點。

盤面上，汽車零部件板塊、旅遊及觀光板塊漲幅居前，互聯網醫療板塊走低，加密貨幣概念股低迷，生物技術及科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)跌0.7%，騰訊控股(00700)漲0.2%，京東集團(09618)跌1.3%，小米集團(01810)漲0.4%，網易(09999)漲1.2%，美團(03690)漲3%，快手(01024)跌0.6%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.6%；Mirxes(02629)漲13.5%，龍蟠科技(02465)漲27.6%；藥捷安康(02617)跌53.7%。攜程集團(09961)漲4.1%；雲鋒金融(00376)跌19.1%，京東健康(06618)跌5.8%；禾賽(02525)上市首日收漲近10%。

在9月8日，本欄文「減息陷阱」文中有講過美聯儲局資產負債表的意義。

下按9月8日該段文所刊：

用最簡單的話講，聯儲局是間金融當舖，如果聯儲局這當舖的倉塞滿了典當物（金融資產），即是聯儲局這當舖發出了很多鈔票（即是QE），但如果押者日後拿錢贖回之前當押了的金融資產，即是市場上會少了銀紙（即是QT）。

看（圖一）在2009年底聯儲局息減至近零時，聯儲局資產負債表也只是在2.2萬億美元左右。到2016年9月左右，聯儲局息升至0.66厘時，聯儲局資產負債表竟升至4.42萬億美元左右，即是息升了理論上是聯儲局資產負債表應降。之所以升，是因為聯儲局左手升息（即是QT），右手卻在大力從市場買入債券資產即是QE，之後當聯儲局一直升息時（藍線），而聯儲局的資產負債表仍一直升，直升至2022年3月時，才見頂回落。

但聯儲局是於2024年才減息的，之後聯儲局一直減息，而美國資產負債表卻縮水了。聯儲局可以在名義減息時，仍抽緊銀根，亦可以在加息時卻一直放水。要知聯儲局是真放水還是抽水，要看其資產負債表，而不是口頭上講的加減息。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）