政政經經
政政經經
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

18/09/2025

九次美減息對股市的影響

#股市 #政政經經 #減息 #聯儲局 #股市動向 #港股
　　今早（18日）凌晨，美聯儲局會公布減息結果，無論是減25點子還是減50點子，應是聯儲局開展一個一、兩年的減息周期，歷史上減息會對股市起甚麼影響？

 

　　先講昨日（17日）港股對減息的反應：升了。

 

　　港股昨日全天維持震盪上行走勢，恒生指數收市漲1.8%，報26908點；恒生科技指數漲4.2%，報6334點；國企指數漲2.2%，報9596點；紅籌指數漲0.9%，報4319點。

 

　　盤面上，職業教育板塊走高，半導體股強勢，內房股、航空股回暖。個股方面，花樣年控股(01777)漲27%，商湯(00020)漲15.8%，百度(09888)漲15.7%，蔚來汽車(09866)漲11.5%，優必選(09880)漲10.2%，藥捷安康(02617)漲9%，中芯國際(00981)漲7.1%，騰訊音樂(01698)、寧德時代(03750)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)均漲超5%，美團(03690)漲4.9%，小米集團(01810)漲2.5%，網易(09999)漲1.1%，快手(01024)漲3.5%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.7%；蘋果概念走高，藍思科技(06613)漲超8%；黃金股集體下跌，靈寶黃金(03330)跌超4%；健康160(02656)上市首日漲超137%。

 

　　歷史上的9輪減息周期內，對各主要市場走勢如何，以圖說事（圖一、圖二）。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

