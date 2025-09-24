  • 報價
恨死隔籬

#股市 #股市動向 #政政經經 #A股 #上緯新材
　　今天（24日）打風，版位暫改動一下，談個恨死隔籬。這個隔籬，是指美股，人人都話英偉達(US.NVDA)勁，但就不知原來自家也有更勁的。家花不夠野花香？唔識貨啫。

 

　　自去年9月24日起，一系列政策「組合拳」發布後，A股市場迎來歷史性大漲。如今「924行情」一周年將至，二級市場的情況如何呢？

 

　　《金融界》謂：據「東方財富choice」數據，一年以來，創業板指、科創50、北證50、微盤指數4隻股指漲幅超過100%。

 

　　個股方面，股價大漲下萬億市值企業增加至13家，千億市值俱樂部擴容55隻股，A股最新總市值達104萬億元人民幣，近一年來增長大約36萬億元人民幣。

 

　　尤為值得一提的是，有千餘隻股股價翻倍，股市賺錢效應明顯。「東方財富choice」數據顯示，2024年9月24日至2025年9月22日期間，全市場共計1508隻股股價翻倍，而漲幅排在前列的分別為上緯新材(滬:688585)、*ST宇順(深:002289)、勝宏科技(深:300476)，區間漲幅分別為1734%、1145%和1062%，成為本輪行情中的「漲幅王」。

 

上緯新材炒機械人概念

 

　　上述「漲幅王」的翻倍密碼是甚麼呢？

 

　　上緯新材曾連續10個交易日20CM（編按：指股票日漲跌幅達到20%）漲停，由智元機器人擬入主引爆升勢。

 

　　回顧上緯新材本次行情，該公司股價在今年7月9日至7月22日實現10個「20CM」漲停，7月28日再度漲停。隨後該股股價在區間震盪，昨日收市報91.73元人民幣。

 

　　市場對上緯新材的瘋狂炒作主要源於智元機器人入主引發的「借殼上市」預期。

 

　　消息面上，上緯新材此前公告披露，智元機器人計劃通過協議轉讓和要約收購方式取得上緯新材63.62%的股權，交易金額約21億元人民幣。智元機器人董事長兼CEO鄧泰華將成為上緯新材實際控制人。

 

　　智元機器人作為具身智慧領域的獨角獸企業，由「華為天才少年」稚暉君創辦，背後有騰訊(00700)、京東(09618)、比亞迪(01211)等巨頭投資。市場普遍預期智元機器人成為控股股東後，可能會將機器人資產注入，推動上緯新材轉型為人形機器人平台化企業。

 

　　同時，上緯新材主營環氧樹脂等複合材料，市場猜測其產品可應用於機器人關節、外殼等結構件，游資借「機器人才料」概念推動連續漲停。

 

*ST宇順憧憬資產重組

 

　　*ST宇順：25個交易日出現22個漲停板創奇跡，33億元人民幣收購數據中心引爆保殼預期。

 

　　*ST宇順自年初以來漲幅驚人，股價累計上漲近10倍，成為今年僅次於上緯新材的「10倍股」。從4月10日開始的一輪暴漲行情中，該股在25個交易日裏拿下22個漲停板，股價從低位一路飆升，市值從12.7億元暴漲至超過100億元人民幣。

 

　　市場對*ST宇順的炒作主要圍繞其重大資產重組預期展開。

 

　　*ST宇順擬以33.5億元人民幣現金收購中恩雲等三家數據中心公司100%股權，這些標的公司共同運營約8000個機櫃的數據中心項目。這一跨界收購被市場視為公司從傳統液晶顯示屏製造向高景氣數據中心領域轉型的重要舉措，疊加數字經濟和算力概念熱度，吸引了大量資金關注。同時，作為ST股，市場預期此次收購優質資產可能改善公司基本面，觸發保殼邏輯。

 

　　消息面上，*ST宇順大股東上海奉望近期完成了對並濟科技的收購。

 

　　從後市來看，*ST宇順的走勢將很大程度上取決於重組進展。雖然公司通過跨界收購尋求業務轉型，但「蛇吞象」式的交易結構、高額負債壓力以及標的公司客戶集中度高等風險因素不容忽視。投資者需要密切關注重組審批進度和公司基本面變化，理性判斷投資價值。

 

勝宏科技綁定頭部客戶

 

　　勝宏科技：AI算力+英偉達獨供，市值一度突破3000億元人民幣。

 

　　從階段性表現看，勝宏科技自4月10日啟動以來，股價一度大幅拉升，並在2025年9月16日飆升至355元人民幣，市值一度達到3062.5億元人民幣，昨日收盤報314元人民幣。

 

　　市場炒作勝宏科技的核心邏輯在於其深度綁定英偉達等頭部客戶，成為AI算力產業鏈的關鍵環節。

 

　　據2025年9月12日投資者關係紀錄，勝宏科技AI算力卡、AI Data Center UBB&交換機市場份額全球領先，與英偉達、特斯拉(US.TSLA)、超微公司(US.AMD)等頭部客戶深度合作，70層以上高多層板已量產，惠州、泰國、越南新產能陸續釋放。

 

　　展望後市，隨著AI浪潮持續推進和公司產能擴充預期，勝宏科技有望繼續受益於行業高景氣度。不過投資者須關注高估值風險和業績兌現情況。投資有風險，入市須謹慎。

 

　　你會話一年10倍咁易買到咩，唔10倍，一倍兩倍如何，而且不是在A股咁遠（哈，美股不是更遠？）。中芯國際(00981)（圖四），小米(01810)（圖五），中國罕王(03788)（圖六），甚至全不起眼的盈富基金(02800)（圖七）及不少股票，名單太長不一一盡錄，由2025年1月至今表現叻過英偉達（今年只升約37%）。為甚麼？因為阿爺在呵護股民的政策已變，連環出拳去為股民打開股升之途，仲唔捉實，到明年924定必仍呻窮了。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

