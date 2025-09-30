《金融界》報道，周一（29日）港股全天震盪走高，恒生指數收市漲1.9%，報26622點；恒生科技指數漲2.1%，報6324點；國企指數漲1.6%，報9454點；紅籌指數漲0.7%，報4022點。

中資券商飆升，中信證券(06030)漲超11%，中國銀河(06881)、中金公司(03908)漲超9%，申萬宏源(00218)漲超12%，招商證券(06099)漲超6%；科技股走高，阿里巴巴(09988)漲4.1%，騰訊控股(00700)漲2.5%，京東集團(09618)漲3.1%，小米集團(01810)跌2%，網易(09999)漲0.7%，美團(03690)漲2.2%，快手(01024)漲4.4%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.8%；芯片股漲幅居前，華虹半導體(01347)漲超5%，中芯國際(00981)漲超4%；黃金股普漲，潼關黃金(00340)漲超6%；有色金屬板塊漲幅居前，贛鋒鋰業(01772)漲超6%。

中國銀河證券首席策略分析師楊超認為，配置層面建議關注以下方向：一是政策與行業利好集中的領域，如AI產業鏈、鋰電池、服務消費等；二是中秋國慶假期臨近，旅遊出行相關板塊活躍度或迎提升；三是美聯儲局減息落地推動市場風險偏好回升，彈性較強的科技股或獲資金青睞。

昨日港股大起，是否也是大喜，得要留心美國在10月1日政府停擺事件，這是昨文講的美國白宮內的黑天鵝。

華泰睿思分析，美國國會至今仍未能通過短期融資法案，如果10月1日前未能達成妥協，則美國政府將暫時關門。這是特朗普再度入主白宮後美國政府第二次面臨關門風險。與今年3月不同，現今民主黨不通過短期融資法案、以政府暫時關門為代價換取共和黨妥協成為黨內共識的較優選。

雖然10月1日政府可能短暫關門，但此後兩黨可能最終就醫療補助削減達成妥協。但近期需要警惕債券市場波動上升的風險及其對市場流動性的短期衝擊，尤其考慮到近期美國經濟指標回升，而短期減息預期在9月FOMC後趨於「飽滿」。

與今年3月政府關門風波不同的是，共和黨和民主黨都認為政府關門對自身更為有利，尤其民主黨，認為這次在短期融資法案上妥協短期有害無益--這意味著10月1日前達成妥協的概率較低。

根據美國法律規定，美國國會需要在10月1日前通過2026財年（25年10月至26年9月）撥款法案或者短期融資法案，否則政府將關門。今年3月，美國政府也曾面臨關門風險，但彼時特朗普政府推行DOGE在議會和司法部門受到阻力，所以民主黨仍在最後時刻通過短期融資法案--彼時是出於維護三權分立政府運作的「大局」考慮，同時希望避免因政府關門受輿論詬病。

然而，3月後隨著特朗普對議會和司法部門的影響力進一步上升，彼時的讓步最終「反噬」了民主黨領導層的形象。所以，從風險收益看，這次民主黨更可能利用政府關門倒逼共和黨讓步，並彌補2025年3月政府關門風波中對共和黨讓步對領導層形象的衝擊。

從共和黨的角度看，共和黨認為民主黨最終會讓步，政府關門還可以成為削減政府規模的機會。目前特朗普拒絕與民主黨兩院領導人談判，還聲稱「如果美國政府關門那就關門」，政府關門是民主黨的責任。綜合看，而在目前的政治環境下，我們也認為10月1日前兩黨達成協議的概率較低，政府關門或是基準情形。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）