《金融界》報道，10月2日，港股高開高走，全天保持震盪向上走勢，截至收盤，恒生指數漲1.6%，報27287點。

恒生科技指數漲3.4%，報6682點；國企指數漲1.8%，報9724點；紅籌指數跌0.3%，報4028點；恒指、科指雙雙創近四年新高。

大型科技股集體走高，阿里巴巴(09988)漲3.5%，騰訊(00700)漲2%，京東(09618)漲3.1%，小米(01810)漲3.3%，網易(09999)漲1.5%，美團(03690)漲1.2%，快手(01024)漲8.6%，嗶哩嗶哩(09626)漲2%；半導體板塊全天強勢，中芯國際(00981)漲超12%創歷史新高；黃金股普漲，中國白銀集團(00815)漲超30%，紫金黃金國際(02259)漲超14%；鋰電池板塊漲幅居前，寧德時代(03750)漲超5%創上市新高；創新藥概念延續漲勢，藥明合聯(02268)漲超7%；內房股跌幅居前，遠洋集團(03377)跌超4%。

留心美政府停擺事件

港股雖好，但要留心美政府停擺事件的發展，這隻灰犀牛，暫未起步，但如起步，世事難料。

受政府「關門」影響，約75萬名聯邦僱員被逼停薪休假，多項公共服務陷入停滯，國家公園、航空系統均受到衝擊。不少遊客因行程被打亂而直呼「失望」。

美國副總統萬斯10月1日警告，如果聯邦政府「停擺」持續時間較長，可能會引發裁員。白宮發言人萊維特則說，聯邦政府裁員「很可能」發生，且「很快」會發生。

美國政府提出，此次「停擺」可能導致大量崗位「不可逆轉地」裁撤。美國羅申美會計師事務所首席經濟學家喬布魯蘇埃拉斯表示，此類大規模裁員一旦出現，必將影響美國消費市場，需求減弱會影響歐洲對美出口，其中尤其或加大德國工業企業的經營壓力。

同時，「停擺」會導致大量經濟數據延期甚至取消發布，這其中不僅包括與美國經濟緊密相關的就業、物價等數據，也包括美國國際貿易形勢、進出口價格趨勢等。數據缺失預期給不少外國企業在美國市場的運營帶來不確定性。

《法新社》說，航空業團體1日敦促美國政府盡快打破預算僵局，警告政府「停擺」正給航空旅行帶來壓力。

根據美國交通部計劃，聯邦航空局超過4.4萬名員工中，已有逾1.1萬人被逼停薪休假，超過1.3萬名美國空中交通管制人員和其他數千名關鍵安全崗位人員則必須暫時「無薪上班」。

按《美聯社》說法，眼下，美國運輸安全局和聯邦航空局本就面臨人員短缺問題。如果已預訂航班數量讓系統難以應對，聯邦航空局將不得不放緩飛機起降節奏，導致更多航班遭延誤或取消。

美國旅遊協會總裁兼首席執行官傑夫。弗里曼在一份聲明中警告，政府「停擺」持續愈久，就愈可能出現機場安檢排長隊、航班延誤與取消的情況。

代表空中交通管制員的工會主席尼克。丹尼爾斯說：「政府『停擺』加重了管制員的工作壓力，又導致許多負責後勤工作和維護老舊系統的員工離崗，從而削弱了航空安全系統。」

丹尼爾斯說：「眼下正是人手嚴重不足的時候，我們僅有10800名在崗員工，是數十年來最低水平，而按照現有編制應為14633人。此外，員工還在使用不可靠的設備。」

停擺對美國航空業的影響可大可小，停擺時間一長（多於15日），美國航空業就會大停頓，人流物運受影響，即是美經濟活動會受大阻滯，損失是難量的。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

