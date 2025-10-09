根據《金融界》報道，10月8日，港股低開低走，觸底後反彈。截至收盤，恒指跌0.5%，報26829點；恒生科技指數跌0.6%，報6514點；國指跌0.5%，報9523點；紅籌指數跌0.8%，報3946點。

科技股普遍走低，稀土概念、貴金屬、遊戲軟體股大漲，核電、藥品分銷股回暖；紡織品、電子零件、航空股等大幅回調，加密貨幣概念、科技股、紙業股走勢疲軟。個股方面，長風藥業(02652)首日上市收漲超161%，吉利汽車(00175)、京東健康(06618)均漲超3%，龍湖集團(00960)跌超4%，商湯(00020)跌超3.5%，百度(09888)跌超3%，阿里巴巴(09988)跌1.6%，騰訊控股(00700)跌0.4%，京東集團(09618)跌1.2%，網易(09999)漲2.9%，美團(03690)跌1.8%，快手(01024)跌2.2%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.3%。黃金板塊領漲，赤峰黃金(06693)漲超13%，山東黃金(01787)漲超7%，老鋪黃金(06181)漲超5%，靈寶黃金(03330)漲3%；萬國數據(09698)跌超5%，藍思科技(06613)跌超4%。

建發國際集團(01908)：前9個月歸屬公司股東權益的累計合同銷售金額約710.3億元，按年增長約7.5%；累計合同銷售建築面積約275萬平方米，按年減少約15.8%。

莎莎國際(00178)：由2025年7月1日至9月30日止第二季，整體營業額為10.3億港元，按年升8.4%。

滙盈控股(00821)：擬成立合營公司，從事提供以RWA範疇的培訓、專業諮詢服務及高端會議業務。將整合集團扎根傳統金融的專業實力與前沿Web3.0領域的創新動能。

MIRXES-B(02629)：擬成立合營企業，在馬來西亞就癌症早期檢測及其他核酸基礎檢測進行研究、開發、商業化。

科濟藥業-B(02171)：於2025年ASH年會上呈列的CT0596的研究成果更新。

吉利汽車：擬進行23億港元股份回購計劃。公告稱，根據回購授權，公司獲授權於香港聯合交易所有限公司回購最多10.08億股股份，相當於股東周年大會日期已發行股份總數的10%。

騰訊控股：斥資5.503億元回購81.5萬股，回購價670.5至682.0元。

滙豐控股(00005)：斥資1.63億元回購149萬股，回購價109.1至110.1元。

恒生銀行(00011)：斥資2398.4萬元回購20萬股，回購價119.0至120.4元。

國信：港股目標29000

國信證券認為，由於美國聯儲局的態度已經事實上更加鴿派，這有助於改善來自海外的流動性。此外，8、9月港股在業績下修的背景下出現了進一步的上漲，這種不尋常恰恰代表了以中債利率為基礎的風險溢價框架開始系統性發生作用，為年內港股進一步上行打開了空間。該行以加權風險溢價測算，上調2025年港股目標價到29000點。

交銀國際認為，9月港股延續震盪上行態勢，在中美談判重啟和海外減息預期雙重利好助推下，疊加科技板塊輪動上漲，對大盤形成重要提振。外部環境延續向好，中美貿易談判重啟，雙方就關稅削減、出口管制等關鍵議題展開磋商，市場對雙邊關係進展預期有所升溫。國慶及中秋長假影響，市場預計將短暫進入「淡季」模式，疊加美國政府短期融資法案不確定性，海外擾動影響或放大。同時，市場對美國聯儲局減息時點和幅度仍存分歧，短期內可能仍以「有條件減息」為主調，預期反覆或引起市場震盪。

民生證券表示，美國聯儲局減息落地，商品供給干擾頻發，伴隨美國財政貨幣雙寬鬆，疊加國內「金九銀十」旺季需求，工業金屬價格有望繼續上行。

去年國慶節前港股大升，但節後，A股一升之後就跌到隻狗，港股自然也跟跌，跌足近月，只希望今年歷史不重演。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）