關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

14/10/2025

一言喪股，一言興股

#股市 #股市動向 #政政經經 #港股
　　美股上周五（10日）因特朗普講要加中國關稅，美國大跌，港股夜期也跌逾千三點。但昨日（13日）港股最多只跌九百多點，原因是特朗普又開言興股。

 

　　《金融界》報道，10月13日，港股早盤低開低走，午後跌幅有所收窄，截至收盤，恒生指數跌1.5%，報25889點；恒生科技指數跌1.8%，報6145.51點；國企指數跌1.5%，報9222點；紅籌指數跌0.3%，報4026點。

 

　　大型科技股集體走低，阿里巴巴(09988)跌1.7%，騰訊控股(00700)跌1.9%，京東集團(09618)跌3.6%，小米集團(01810)跌5.7%，網易(09999)跌1.0%，美團(03690)跌1.9%，快手(01024)跌4.1%，嗶哩嗶哩(09626)跌5.4%；稀土板塊大漲，金力永磁(06680)漲超13%；黃金股午後走高，紫金黃金國際(02259)漲超9%；半導體板塊漲幅居前，華虹半導體(01347)漲超8%；蘋果概念全天走弱，鴻騰精密(06088)跌超7%。

 

　　中國銀河證券則認為，短期內，中美貿易摩擦升級導致投資者風險偏好下降，帶動港股估值回調。但在國內穩增長政策支持下，以及中長期資金穩股市舉措影響下，投資者情緒有望逐漸穩定。當前港股估值整體處於歷史中高水平，預計未來港股市場或寬幅震盪。配置方面，建議關注以下板塊：1)美國聯邦政府「停擺」持續時間不確定，中美貿易摩擦又升級，市場避險需求上升，利好貴金屬等避險資產。2)全球科技巨頭資本開支擴大，且新產品層出不窮，利好AI產業鏈。3)「十五五」規劃重點提及的板塊。

 

　　特朗普在10月11日美時間上午5時57分，發了段推文（圖一及圖二），市場便又彈回來了。炸彈拆了一半，昨日港股跌便有限了。

 

港股應續有反彈

 

　　今天（14日）如何？港股應續有反彈，除非特朗普又再出言喪股。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

