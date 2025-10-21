  • 報價
21/10/2025

TACO TACO TACO

#股市 #股市動向 #政政經經 #Taco #特朗普 #對等關稅 #關稅戰 #關稅 #貿易戰 #中美關係
　　TACO是Trump Always Chicken Out，即是特朗普經常知難便退。筆者昨（20日）文：「磨刀霍霍向美狼」，估不到文出之日，就看到Trump怕刀了，TACO了。這次TACO也好，股升了。

 

　　北京時間10月18日上午，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。

 

　　10月19日晚間，白宮繼續釋放緩和訊號，並暗示，對話大門仍敞開著。此外，據媒體報道，近幾周來，白宮已將數十種產品從其所謂的「對等關稅」中豁免，並在各國與美國達成貿易協議時，提出願意將更多產品（從農產品到飛機零部件）排除在關稅之外。

 

　　此舉發生在最高法院將於11月上旬就「對等關稅」舉行聽證會之前，一旦敗訴，美國政府可能被逼退還已徵收的大量關稅。

 

　　就在白宮「豁免諸多對等關稅」的同時，也在擴大依據更成熟法律授權徵收關稅的做法：即《1962年貿易擴張法》第232條。白宮已動用該法為鋼鋁和汽車關稅提供法律依據，並在本月宣布對重型卡車、醫藥品和家具徵收新一輪關稅。

 

　　當地時間10月17日，白宮簽署行政令，自11月1日起對進口中型和重型卡車及零部件徵收25%的新關稅。白宮稱，還將對進口客車徵收10%的關稅。

 

　　港股昨日全線上升，但一日的反彈何以為繼？可參考附圖（圖一、二），有色金屬和煤炭板塊可予留意。 


　


　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

