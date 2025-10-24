  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

24/10/2025

侵侵買公司搞國企

#股市 #股市動向 #政政經經 #特朗普
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　10月6日，筆者有文：「特朗普的公私合營」，主要是講美國依家知道中國的國企制度好，國企民企的合作好，今時急起學習。

 

　　昨日（23日），《華爾街日報》又爆出，美國政府靜雞雞買入些科技公司股權，並投資支持他們發展，是東施效顰，還是可以後來追上，走著瞧。好美股者，可以留意下以下公司。

 

　　侵侵最近買了那些公司，個別被買的公司近日股價表現。

 

　　A股又如何？多家外資看好A股。

 

　　10月以來，A股市場高位震盪。近期，高盛、摩根大通、瑞銀等多家外資機構相繼發聲，在中期維度上繼續看好後市。高盛認為，中國股市正步入慢牛行情，隨著行情的展開，投資者的思維模式應從「逢高減倉」轉向「逢低買入」。摩根大通也表示，看好滬深300指數到2026年底的表現。

 

　　昨日港股走勢仍可。

 

　　《金融界》報道：10月23日，港股早盤低開探底後窄幅震盪，午後股指集體拉升，截至收盤，恒生指數漲0.7%，報25967點；恒生科技指數漲0.5%，報5951點；國企指數漲0.8%，報9300點；紅籌指數漲0.7%，報4097點。

 

　　盤面上，大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)漲1.7%，騰訊控股(00700)漲1.5%，京東集團(09618)漲1.5%，小米集團(01810)漲0.9%，網易(09999)跌0.6%，美團(03690)漲4.1%，快手(01024)跌0.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.3%。芯片股走低，上海復旦(01385)跌近5%，華虹半導體(01347)跌超4%；黃金股延續跌勢，珠峰黃金(01815)跌超4%，靈寶黃金(03330)跌超2%；蘋果概念股普跌，富智康集團(02038)跌超4%，藍思科技(06613)、鴻騰精密(06088)跌超3%。內銀股活躍，郵儲銀行(01658)漲超4%；新消費概念普跌，泡泡瑪特(09992)跌超9%，蜜雪集團(02097)跌超4%。

 

　　券商分析相若：

 

　　國元國際：目前市場面臨的最大外部不確定性是中美博弈，消息面影響投資者情緒帶來市場的短期波動。不過，該行認為，在經歷短期的波動之後，待外部環境擾動降低，港股市場會迎來更為良好的入場時機，預期短線調整後港股或將很快修復。

 

　　招商證券：目前港股市場的悲觀預期較為一致。受中美經貿摩擦預期波動影響，市場尤其是成長板塊出現回調。本次貿易摩擦與4月份並無本質不同，構成典型TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮）交易特徵。中美競爭是長期趨勢，但雙方鬥而不破，不宜過度悲觀。港股短期震盪加劇，但長期向上趨勢不變，建議聚焦結構性主線而非指數點位；重視四中全會「十五五」規劃增量政策。

 

　　在四中全會有較多公布發布後，才可有較多指路明燈。

　


（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #股市動向 #政政經經 #特朗普
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk