港股昨日（3日）與A股雖共升，但總的而言，怕仍是整固格，恒指要確升穿28000點，滬指要確升穿4000點，才可甩整固走勢。

《金融界》報道，港股3日早盤走勢分化午後集體拉升，恒生指數收市漲1%，報26158點；恒生科技指數漲0.2%，報5922點；國企指數漲1%，報9258點；紅籌指數漲1%，報4105點。

大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)跌1.2%，騰訊控股(00700)跌0.2%，京東集團(09618)跌0.3%，網易(09999)漲1.5%，美團(03690)漲0.3%，快手(01024)漲1.5%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.5%。三桶油全天強勢，中國石油股份(00857)漲3.44%刷新階段新高，中海油(00883)漲超3%；新能源車企普遍走強，蔚來汽車(09866)、小鵬汽車(09868)收漲超4%，小米集團(01810)收漲3.5%；航空股普漲，中國南方航空(01055)漲超4%；風電股、生物醫藥股、重型機械股集體上漲；黃金股、珠寶首飾股最為跌幅明顯，明星股老鋪黃金(06181)大跌近7%，中國黃金國際(02099)、紫金黃金國際(02259)跟跌；半導體股繼續弱勢，華虹半導體(01347)跌超3%，中芯國際(00981)跌超2%；另外，蘋果概念股、家電股、零售股普遍下跌；明略科技(02718)上市首日收漲106.1%。

同樣，A股三大股指震盪走高，截至收盤，滬指漲0.5%，報3976點，深成指漲0.2%，報13404點，創業板指漲0.3%，報3196點，科創50指數跌1%，報1400點；滬深兩市合計成交額21071.3億元人民幣，連續第6個交易日突破2萬億元人民幣，全市場超3500隻個股上漲。

市場熱點快速輪動，光伏概念股表現活躍，阿特斯(滬:688472)漲超12%；釷基熔鹽概念股全天走強，東華科技(深:002140)、寶色股份(深:300402)、海陸重工(深:002255)一字漲停（一開盤即漲停）；AI應用端反覆活躍，吉視傳媒(滬:601929)、三七互娛(深:002555)等漲停。煤炭板塊再度走強，安泰集團(滬:600408)13天7板；海南自貿區板塊延續強勢，海馬汽車(深:000572)、洲際油氣(滬:600759)、羅牛山(深:000735)等多股漲停；存儲芯片概念股回暖，普冉股份(滬:688766)漲超14%；船舶製造板塊拉升，國瑞科技(深:300600)漲超12%；廣電板塊活躍，東方明珠(滬:600637)漲停；下跌方面，小金屬板塊走低，金力永磁(深:300748)領跌；珠寶首飾板塊下挫，潮宏基(深:002345)跌停；電池股普跌，海科新源(深:301292)大跌，博力威(滬:688345)跌近7%；複合集流體、貴金屬等板塊跌幅居前。

關注貴金屬等避險資產

中國銀河證券發布研究報告稱，當前港股估值整體處於歷史中高水平，預計未來港股市場或寬幅震盪。配置方面，建議關注以下板塊：1. 海內外不確定因素較多，市場避險需求上升，利好貴金屬等避險資產。2. 隨著市場風格切換，前期漲幅較低的紅利資產關注度提升。3. 根據二十屆四中全會公布，「十五五」規劃建議中政策重點提及的科技板塊、消費板塊有望獲得資金青睞。

中信證券認為，同樣是4000點，當前的指數成色明顯優於2015年同期，且估值水平顯著低於當時，並無必要過度關注指數點位本身。隨著四中全會結束、中美會談取得階段性成果、三季報披露完畢，往後看，結構性機會仍存，擇時重要性有限。建議圍繞傳統製造業的提質升級、中企出海、端側AI三個方向繼續布局，短期可以關注三季報後出現的幾個階段性超跌反彈線索。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）