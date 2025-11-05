中移動中石油聯手的深意

11月3日晚，中國移動（滬：600941）(00941)的一則公告引發了市場的關注。

筆者無能只能關注，未能明白其中深意，只好做文抄公，文章出自《金融界》的櫟樹。

中國移動集團擬通過國有股份劃轉方式將其持有的中國移動4198.13萬股A股股份（佔公司總股數的0.19%）劃轉給中國石油集團，本次劃轉對價為0元。

作為國有企業重組與改革的重要手段，無償劃轉在推動國有資產流動性、優化資源配置方面發揮了重要作用。

而如今這一大動作也將中國移動與中國石油推上了熱點話題。

股權無償劃轉再現

根據公告，中國移動通信集團有限公司擬通過國有股份劃轉方式將其持有的中國移動4198.13萬股A股股份（佔公司總股數的0.19%）劃轉給中國石油天然氣集團有限公司。

公告顯示，本次股份劃轉的每股轉讓價格為0元，對價也是0元。

公告中還解釋了劃轉的背景——為進一步加強中國移動集團與中國石油集團的戰略協同，促進雙方在訊息技術、智慧能源等領域共謀合作發展，釋放數實融合新潛能【表一】。

此次劃轉前，中國移動集團合計持有中國移動149.32億股股份，佔公司已發行股份總數的69.05%；中國石油集團未持有中國移動任何股份。

劃轉完成後，中國移動集團的持股比例將降至68.85%，中國石油集團將直接持有中國移動0.19%的股份。

中國移動指出，本次股權調整不會對公司正常生產經營構成重大影響，亦不會導致控股股東及實際控制人發生變更，核心經營格局保持穩定【表二】。

值得一提的是，就在10月28日，中國移動剛剛完成了「換帥」，原中國聯通董事長陳忠岳接棒楊杰。

新官上任的第一把火，就是推進中國移動與中國石油的股權互換，可以看出這項合作的分量。

然而，中國移動集團與中國石油集團之間的股份劃轉並非單向，而是在戰略合作背景下的「雙向奔赴」。

9月2日，中國石油控股股東中國石油集團擬通過國有股份劃轉方式，將持有的中國石油（滬：601857）的5.41億股A股股份（佔中國石油總股本的0.3%）劃轉給中國移動集團，轉讓價格為0元。

劃轉完成後，中國石油集團對中國石油的持股比例由82.46%降至82.17%，中國移動集團則通過與附屬公司的持股聯動，合計持股比例從0.10%升至0.39%。

中國石油在公告中指出，轉讓是為進一步深化中國石油集團與中國移動集團的戰略合作，拓寬合作領域，優化公司股權結構，實現優勢互補、合作雙贏、共同發展。

合作新模式

國有股權無償劃轉，是指企業國有股權在政府機構、事業單位、國有獨資企業、國有獨資公司等法律規定的主體之間的無償轉移。

對此，國務院國資委出台了《關於企業國有資產辦理無償劃轉手續的規定》、《企業國有產權無償劃轉管理暫行辦法》、《企業國有產權無償劃轉工作指引》、《關於促進企業國有產權流轉有關事項的通知》、《關於企業國有資產交易流轉有關事項的通知》等一系列文件進行規範和指引。

從表面上看，中國移動與中國石油的股份劃轉只是一次國有資產的無償劃轉。

但深入分析，兩家萬億級央企的「牽手」，代表著國家正在下一盤數碼化轉型的大棋。

中國石油是中國能源領域的巨無霸，掌握著大量傳統能源資源和基礎設施；而中國移動是數碼中國的領軍者，擁有強大的5G網絡、雲計算和數碼技術能力。

中國移動可以將其在5G、人工智能、大數據、雲計算等領域的技術優勢，更深度地應用於中國石油的油氣勘探、煉化、管道運輸、加油站管理等各個環節，提升生產效率和安全性。

此外，中國移動也加快了數智化轉型步伐，在算力、AI等業務上都有布局。

5月，中國移動助力中國石油舉行3000億參數昆侖大模型建設成果發布會，發布了「昆侖大模型」。

中國移動總經理何飆在發布會上指出，中國移動作為中國石油「昆侖」大模型項目的總集成方，組建了14個專項工作組，全力保障項目高質量交付。

中國移動將發揮科技創新稟賦優勢，與中國石油共同探索人工智能在能源化工領域創新應用的路徑和方法，全力支持好「數智中國石油」建設，深入推進AI賦能國家能源化工行業新型工業化。

中移動與中石油，日後買邊隻，明天（6日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）