供年金供保險，供到一半點算好？

不少人供年金或保險供到中途突然覺得不抵，想停供。這類產品多數有個供款年期，例如供滿20年後停供才能取回全額供款，中途停供只能取回部分供款，不化算。但又不想繼續供，遇到類似情況，該怎決定呢？

近日有位網友pm，他約40歲，買了一份年金，需要供五年，每年年尾供款一次(USD8500)，現已供款兩年，準備供第三期。如今正考慮斷供，希望退回大約一半資金，不知該如何決定。

(iStock)

別因過去供款而鎖死自己

先提一個概念，供年金或保險，捨不得斷供的原因多由於過去的供款，當計劃到一半時，無論多麼的不化算，也不願斷供而損失部分過去供款。其實，在考慮計算時，可靠未來的投資把它追回來，別因過去的供款而左右決定。

如網友這例子，過往供了兩年(每年USD8500，總額為USD17000)。往後還要多付三次供款(總額為USD25500)，五年供款總和為USD42500。有了這些數字，便可設定公式，今天開始分三年多付款USD25500，到若干年後可取回USD42500，相等於多少回報率。

只看「保證回報」部分

網友提供了年金計劃詳細圖表(見附圖)，指第9年便能回本，取回USD42500。計算方法是把計劃的「保證回本」與「非保證回報」加起來。然而，我偏向不去考慮「非保證回報」。始終這是沒有保證的部分，視乎未來投資環境而定，還是專注保險公司保證的部分比較有意思。

按圖表列出，不計及「非保證回報」部分的話，回本年期大增，至第15年才能回本。我們應該按這個年期計算，期間若真的賺到了「非保證回報」的話，就當是額外優惠好了。

用excel計計數

得到這些數字，大家可以開個excel表來計算一下，把第三年及往後供款每年放入，這筆錢與之前的兩期供款一同以一個年利率增長著，增長至第15年能取回USD42500，看看這個年利率為多少。

我把數字輸入後，發現此情況相當於年回報4.5厘左右。這代表今天拿著USD25500，有信心找到超過4.5厘回報的投資項目，就不用執著持續於這個年金計劃之上，因為能於其他地方更快追回過去的供款。其實，實際回報應該低於4.5厘就可以的，因為今天斷供的話，應可取回過去部分供款，令投資本金增加。

不同時點，回報不同

這個4.5厘並非該年金計劃的保證回報率，這是於這個時點所計算出來的相對回報率。即使是同一個計劃，若處於不同年期，所計算出來的相對回報率也不同。

例如網友這五年供款計劃，若時點於第二期供款時，即已供款項為USD8500，往後供款總額為USD34000，所計算出來的相對回報率約為1.8厘。若時點於第四期供款時，即已供款項為USD34000，往後供款總額為USD8500，所計算出來的相對回報率約為16厘。

結果也算合理，越早階段去考慮斷供，應越化算。好似第二期時，斷供後再把資金投到別處，只要高於1.8厘便能「追回」過去供款。倘若已餘下一期供款，決定斷供相對不值，資金需要尋找超過16厘才有勝算。

決定人人不同

按網友的情況，第三期決定斷供，需要找到4.5厘的投資回報，有信心者便可以斷供。1.8厘就更容易決定，但16厘的話，我未必會斷供吧。把斷供決定化作數字，取態如何，看個人財商。

另外，決定並非純看回報的考慮，始終當初買入產品時並非全為回報，例如網友買入這年金計劃，或許是希望年老時有穩定年金收入保障。買保險亦然，保險公司額外透過計劃提供保障，這都是產品價值。

無論如何，久不久會有朋友就類似問題感到苦惱，相信好多情況也是大同小異。若大家見到身邊朋友有類似難題，不妨轉載給他們解困。

相關影片：https://youtu.be/N7rIcG6nFq8