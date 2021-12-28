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28/12/2021

對中港股票樂觀的玄機

#阿里巴巴 #騰訊 #濠賭股 #價值投資 #中港股票
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    本欄逢周一更新

    財識兼收

　　早前一篇文章題為《風暴中出手了》，談到blogger好友鍾記近日開始增持中港股票，但我跟不少投資者一樣，對此存在憂慮。就此，我安排了一場zoom與鍾記及巴黎兄對談，與老朋友聚舊之餘，亦借機討論此事。對談中，鍾記解釋於這時候出手的更深入原因，主要討論了兩大範疇，一是騰訊(00700)與阿里(09988)等內地科網股，另一個是澳門賭業股。

　

(片段截圖)

　

騰訊與阿里

　

　　對於這兩家內地科網巨企，近期多方面令人感到前景悲觀，而鍾記一一解釋他的看法。首先是反壟斷法，鍾記認為近年內地實施反壟斷法，針對阿里巴巴的罰款為182億元，這筆罰款已入帳，這代表市場估值已反映了這個因素。

　

　　另一個想法，反壟斷法的本質是令市場更趨向公平，雖說是打擊騰訊與阿里等巨企，令市場增加競爭後變得更公平。企業間變回商業模式的競爭，最終將會得出以大取勝的結果，騰訊與阿里依然很難戰敗。舉例，香港零售市場趨向自由公平，759阿信屋會較容易生存，但始終難以擊敗百佳、惠康。

　

　　還有一點值得留意，雖說反壟斷法增加市場競爭，但始終中央並沒有引入外國巨企進來競爭。沒有Google、Amazon等企業進來分一杯羹，整個內地科網市場依然是內地巨企的天下。這代表內地這塊餅仍然是同一群企業去瓜分，戰果多數沒有太大的變化。

　

　　想深一層，反壟斷法的實施，對騰訊與阿里的影響雖是負面，但不應傷及元氣，可能減少一兩百億吧。然而，這塊市場的「肥豬肉」被切掉，放到市場上的中小型公司處，有機會帶來不錯的升幅，值得留意。

　

　　另外，中央推出共同富裕政策，騰訊與阿里自動捐獻，數年內捐出千億元之多。巴黎兄的看法並不完全負面，主因這些捐贈形式未必為現金，可能以不同方式協助整個社會富裕起來。

　

　　舉例，捐獻若能幫助山區貧困戶改善生活，日後可上網做生意。作為市場最大佔有者的騰訊與阿里，整個社會富裕起來，對其生意絕對有好處，這些短期支出隨時能長遠帶動盈利上升也說不定。

　

澳門賭業

　

　　近期有討論指澳門賭場續牌現變數，鍾記認為賭業是澳門經濟支柱，估計應不會不開賭。就發牌考慮，消息又指續牌風險對外資賭場會較大。因此，鍾記會先考慮銀娛等本地賭企。

　

　　以價值投資角度去看，從數字上哪家能生存。主要看其現金流於這場疫情下的變化，沒有盈利與現金流入之下，各大賭企需要「吃老本」。這個現金流出的情況下，「老本」是否頂得住？2021年又能否「止血」？從這些角度看，銀娛算是財務相對穩健的一間。

　

　　新聞報導中的「洗米華事件」，大家都看在眼裏，這對代理包廂生意絕對有影響。鍾記看過年報數字，其實賭場中VIP枱的利潤率並不高，只不過VIP與大廳的利潤比例卻沒有顯示，但他認為這些VIP生意只是「一雞死一雞鳴」，未必需要太過負面看待。

　

　　疫情持續，澳門賭業生意大減，鍾記投資銀娛前先作一個合理保守預期，假設銀娛的生意到2024年能恢復疫情前七至八成生意，依這個盈利預測數字去估算，按現價買入計，3年時間約有50%回報，他自己能接受這個回報率，於是買入。加上，今天6個賭場正、副牌，倘若續牌後牌照數量減少，他日更少賭企去瓜分這塊餅，將會更和味。

　

　　相當有趣，兩篇文章，一篇悲觀，一篇樂觀，看似兩個世界，但其實同樣是描述與猜測同一個未來。無論是否認同當中理據，總算替網友提供了一些多角度思考的機會。同樣是價值投資，取態卻不同，其實價值投資也可以很闊，很多觀點與角度。當然，當中注碼亦有關鍵影響。

　

　　相關文章：https://www.cpleung826.com/2021/12/blog-post_7.html

　　相關影片：https://www.youtube.com/watch?v=a6xalJ99j50&list=PLNeDHJwo46fkQmkF22p191iaYIcqPdpBS

 

 

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