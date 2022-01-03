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03/01/2022

林作投資賺大錢？

#林作 #投資 #投資動機
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    本欄逢周一更新

    財識兼收

　　網上林作接受訪問，以約94萬本金於10日內賺至100萬，訪問中他提到不少投資操作理念，幾有趣，所以想點評一下。

　

(片段截圖)

 

投資皆因出場費不足

　

　　首先林作提到投資動機，主因早前的拳酬本應有100萬元，但扣除門票費用後，實際只收得約94萬元左右，所以心有戚戚然，總覺得要找回這幾萬元。

　

　　這正是2017年諾貝爾經濟學獎得主Richard Thaler所提出的一個理論，叫稟賦效應(Endowment effect)。指人類行為並不理性，同一個價值，給予你手上與從你手上取去，兩者的感受很不同，失去的價值會被倍大。

　

　　林作這投資動機就正受著稟賦效應的驅使，為了令自己感覺良好一點才會投資。從出發點來說，並不理性。

　

差幾個巴仙不算多？

　

　　林作以10日時間，把94.3萬元賺至100萬元，他對這樣的短期操作信心十足，其實這概念相當有問題。

　

　　計計數，這10天的回報率大約為6%左右，一年下來約為8倍多，即超過800%。若持續五年，100萬元本金便能賺到360億元，相信這遠比他的保險本業賺得多。

　

　　當然有人會說，不能以一個時點的回報就假定為長時間都有此回報。我當然明白，問題正是「有時賺、有時蝕」，這10日的回報又有甚麼好討論呢？

　

找投資場地的邏輯

　

　　林作主力投資港股，而非美股，主因要專注事業與生活，不想花心神於晚上炒美股。

　

　　這算清楚自己的要求，平衡生活。不過，我總覺得他這種趁勢的炒賣行為，若於美股那處做，會更容易賺錢。投資先以目標為本，定立好投資策略，再想應到哪裏操作。然而，林作卻相反，先定好自己的模式，再限制自己的場地，這對投資未必有利。

　

好彩說成平衡

　

　　當林作透露有買入騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)等股票時，主持人立即指它們的股價不停創新低。林作就提到自己的投資策略會見有些股價上升的股票就買一點，其他就作個平衡。

　

　　實在不太理解他表達甚麼，因為細價股上升，所以要買些下跌的大型股票「平衡」一下嗎？其實，會否升的只是好彩呢？別說成所有東西都在掌握中似的，這是不少投資者也會犯上的錯誤。

　

止蝕止賺走天下？

　

　　林作分享了操作策略，例如嚴守一些止蝕、止蝕法則。20%止蝕，升一倍止賺，更認為輸到50%才沽出的是賭博心理。

　

　　止蝕不是任何股票都奏效，不少莊家股貨源歸邊，成交不足，想沽貨止蝕也不能。而止蝕這個邏輯已被價值投資者笑了好多年，何解價格一元的東西會覺得抵買而買入，但當其價格跌至8毛時就覺得不抵而沽出。

　

　　一眾富豪們透過股票擁有公司，股災中股價跌超過50%也不止蝕，反而加注，是否賭博心理呢？另外，升一倍就止賺，這是甚麼一回事？如何定「一倍」這個升幅上限？邏輯奇怪。

　

典形師奶散戶炒股法

　

　　林作坦言並無獨到分析，只是跟跟、聽聽消息，有人指某支股票好，會升的，自己就會跟著買。

　

　　說到底，這樣跟消息、聽冧巴去炒股，是不折不扣的師奶散戶炒股法，是莊家、大鱷專吃的一類。可怕的是現今證券商會訪問這些人，若反應好的話，日後更可能會定時上節目推介股票、窩輪、牛熊證，非常不健康。

　

不借孖展炒股

　

　　值得一讚的是林作表明沒有借孖展炒股票，現階段比較專注自己事業。始終，借錢投資重點是自己能否駕馭，沒有足夠財商的話，後果嚴重。

　

　　今次林作初次投資就贏錢，其實未必好。有時投資太早成功，令自己自信爆棚，隨時埋下他日失敗的伏線。通常初頭投資先是輸錢的話，個人會偏向穩重、保守，更著重風險。

　

　　然而，一開始就贏錢的話，很容易會飄飄然，當他日運勢不在之時，卻依然以為自己英明神武、有眼光，自信甚至自大地一追再追，最終輸至不能翻身。

　

　　無論如何，林作替香港人於2021年帶來了一點點歡樂，從其投資經驗身上亦有反思學習的機會，算是不錯吧。

　

　　相關影片：https://youtu.be/NsLgPhaV1qs

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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