一些投資者比較著重宏觀因素，另外也有一些投資者比較著重個股本身而少理宏觀因素，近日發了兩條影片討論這些現象。當然，這話題沒有既定答案，與身邊朋友討論，他認為宏觀因素的重要性絕對不能忽視，而且近年非常重要，未知大家有否發現。

話說Peter Lynch算是不太理會宏觀因素，偏向專注個股數字。他身處的90年代，很多人會覺得宏觀因素影響有限。讀他那一套的，不知不覺會偏向採納這套思維。然而，觀察近10年，宏觀因素的影響很大，很多時比起個股因素影響更大。

沿用價值投資，專注公司層面的數字，深入地研究公司的營運，再以合理估值去買入有價值的股票，這算是合理套路。當分析個股時，投資者可以聰明地預視公司盈利，每股盈利，更能估計其增長率。問題是，有了盈利與其增長率，又如何評估市場會給予多少市盈率呢？

無可否認，這個市盈率的倍數，正正跟當時的經濟環境有關，與整個市場有多少資金有關，亦跟利率有關。不同環境與時代背景下，一家公司，賺一樣的錢，有一樣的成長率，市場所給予的股價不會一樣。

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舉例，一家公司30%盈利成長率，現價市場給予30倍市盈率，為何不可以是40倍或50倍呢？30倍跳升至40倍，還是50倍，其實這與當時市場上的資金有極大關係，不同時候，資金的量與其成本都有所不同，從而影響股票估值。因此，還在強調個股分析與宏觀因素無關的投資者，於這10年的投資環境下，恐怕已脫節了。

有些現象，若計計數，會發現與宏觀因素關係密切。例如這些年歐洲股票的升幅跟美股差不了太多，美股大升可歸咎於其科技股票與當代吃香，但歐洲市場普遍沒有這類新潮股票，而歐洲股票的每股盈利及其增長亦不十分出色。明顯歐洲股票的升幅，除個股因素外，還受著這些年的QE及零息因素所影響。

另一個例子是香港樓市，若把物業看待成一隻股票，可以看其租金回報。過去10年，香港住宅物業的租金約上升一倍，何解樓價會升了三倍之多呢？多出來的兩倍升幅從何而來呢？一大部分又是與資金及利率有關吧。

股票沒有一條永遠的公式，每個時代都在變化，投資者要跟著時代不停進步。朋友很喜歡跟進美國數據，覺得有需要看這瘋狂QE的狀態到甚麼時候會走回頭。跟進多個宏觀數字，並非指看見某數字怎樣就去投資甚麼，用意是跟進一個勢頭，培養出一個感覺，知道美國何時加息、收水，歐洲又忍耐到何時，日本何時出問題，對個人投資絕對有利。

相關影片：

https://youtu.be/n96yxtTip88

https://youtu.be/zu-girk_DZU