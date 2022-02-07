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07/02/2022

美市melt down的睇法

#美股 #加息 #縮表 #宏觀因素
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

 

　　美股1月出現大跌，市場以「melt down」來形容，先看看跌幅有多大。

　

　　納斯達克指數於2022年1月初高位約15800，跌至1月尾低位約13300，不足一個月蒸發掉15%。

　

　　標普500指數於2022年1月初高位約4800，跌至1月尾低位約4300，約11%跌幅。

　

　　道瓊斯指數於2022年1月初高位約36800，跌至1月尾低位約34100，約7.5%跌幅。

　

　　以段速計，尤其納指，不足一個月跌掉15%，的確頗為嚇人。及後來了一段小反彈，跌勢有點緩和，依此跌幅看，絕對談不上股災。當然，一直長升長有的美股，全球都著眼它何時「高處不勝寒」，看見跌勢形成，自然緊張。

　

(iStock)

　

　　今次何解會跌呢？若大家一直跟進匯君的每周財經分享，不難產生一個感覺，就是美國通脹數字很嚴重，因此2022年加息與縮表勢在必行，而且操作頗為猛烈，今年將會加息4-7次，而且比市場預期早，停買債與縮表同時進行，因而產生一陣市場恐慌。

　

　　一向不少投資者認為「經濟好不好」與「股市升不升」的關係已經不大，股市要升，最重要的元素是貨幣政策。只要印銀紙，股市就會升。如今美國聯儲局表明不再量化寬鬆，代表股市將要跌下來，投資者自然擔心鬥快走貨。

　

　　另一個關鍵是低息環境，這因素直接影響所有股票估值，即使價值投資者的估值模型中存在利率因素，預期的企業未來盈利，需要透過折現率以化作今天的現值，這個折現率受當前的利率所影響，如今這因素一動，所有股票估值突然被下調，造成股市大跌。

　

　　從三個指數看，跌得最急的是科技股，當然他們之前升得最高，有調整時自然跌得最深。加上，科技股大多是增長型股票，它們特別受利率因素影響，這與估值有關。增長型股票的特性是靠遠期盈利，有些甚至短期出現虧損，靠未來增長的憧憬。而遠期的盈利相等於今天何價呢？折現率的數字影響變得特別關鍵。

　

　　整個市場大跌，原因都是這些宏觀因素。這些宏觀因素長期持續下去的話，美股長升長有的勢頭將被逆轉。然而，美國的通脹或許只是暫時性，始終全球疫情持續兩年，很多數據被扭曲了。例如過去的基數效應、物流鏈成本大升、美國國民得到派錢補貼等，這些非常特別的因素加起來，才造成近期的高通脹數字，情況未必長時間維持著。

　

　　值得深思，一個靠借貸渡日的債仔，若他可以控制借貸利率與銀紙面值，他不可能主動加息與長期令銀紙升值吧。而最大問題，是他可否走回頭呢？美國怕通脹，才會用這兩招，當通脹減退，自然會繼續開party。始終，一旦做了債仔，很難返轉頭。

　

　　個人感覺加息與縮表未必會維持太久，也未必成為未來新常態。但無可否認，就算認為全球最大債仔美國長遠看來沒有回頭路，短期加息與縮表這些動作始終勢在必行，股市將會非常動盪，大家小心。

 

 

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