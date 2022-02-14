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14/02/2022

當一個人有錢到極點，之後如何呢？

#民間股神 #有錢人 #好人好事
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　有網友問了一個有關這篇題目的問題，剛巧最近拍片談到一位真。民間股神的事跡與最近一些消息的更新，這值得拿來討論一番。

 

　　網友：「之前有新聞報導英國有人因為比特幣而發達，但該人指自己從此人生就沒有樂趣了，我也思考了很久，當一個人有錢到極點，之後如何呢？」

 

　　讀者多是普通打工仔，討論的數字多以這個背景為主。一個普通人，中產或低下層，單靠雙手工作搵錢，以前計算過，平均一輩子約能賺下2000萬元吧。於這背景前設，到底有多少錢算是「有錢到極點」呢？

 

　　有位民間股神，手中擁超過市值二十億元的股票與超過十億元的物業資產，單一支股票每年收股息也達一億幾千萬元，單一股票持貨水平高得要申報，因不懂向證監會申報而被告罰款。相信一個普通打工仔達至這個狀態，算是「有錢到極點」吧，倘若是你，往後會選擇如何生活呢？

 

繼續賺更多錢？

 

　　人搵錢不及錢搵錢，當你成為有錢人，應該了解這個道理。難得成為極有錢的人，可能你會選擇繼續賺更多錢？

 

　　始終，當你未有錢時，錢是生活上的一個大難題，你會以千方百計去累積財富。當中會不斷增進財商，研究如何最快最穩賺最多錢。當有可觀財富後，當然可以繼續把身家數字往前衝。

 

　　事實上，好多超級富豪也會選擇這條路。他們有一個特點，就是真的鍾意錢，為錢而繼續賺錢。當他們到了上面提及的狀態，即幾十億身家，還是不夠，需要過百億？幾百億？過千億？幾千億？無止境的欲望。當然，這樣的境界，數字多少早以不再影響生活，這只是一種生活態度。

 

夜夜笙歌？

 

　　當資產達至這個水平，即使你放手不積極去管，它亦不難繼續滾大，你亦不用花太多精神時間。反而，可能有些人會選擇花更多時間去享受人生，盡情去做自己喜歡做的事。

 

　　這令我想到兩個人物，一個是大劉，傳聞當他還算年青的時候，久不久就請城中俊男美女回家開party，家中紅酒存量亦驚人。但當年紀大了，身體不能支持這種夜夜笙歌的生活，紅酒存量多得自己一輩子亦喝不完，只好贈予朋友。

 

　　另一個是近期拍片討論的一位英國人，他曾中了一億彩票，之後過著花天酒地、糜爛的生活，數年間令他離婚、破產，享受過後，散盡家財，一切打回原形。

 

　　當然，每個人有權選擇自己生活方式，難得取得巨額財富，找尋精彩生活，亦無可口非。

 

做有意義的事

 

　　還有一個選擇，這亦是我經常在想的事情，有甚麼真正有意義的事，好讓自己不枉此生，所指的大概能令這世界變得更美好的好人好事。例如可以幫人，可以去捐款，或成立一些好的企業去改變世界。

 

　　即使你手持幾十億身家，算是「有錢到極點」，但人一走，很快會被遺望，彷彿從來沒有出現過似的。另一邊廂，好似Steve Jobs，他的mac機、iPhone，改變無數人的生活，無數人會永遠懷念他，因為他已成為一個歷史人物。

 

(片段截圖)

 

　　早前分享了一位真民間股神的事跡，陳君實老先生，上年夏天時分離世了。他為人極低調，他由一位普通散戶出生而投資至擁有幾十億身家，但不太多人認識他，離世消息亦沒被報導。

 

　　投資理念上，他沒有分享太多，於該範疇上並沒有影響更多人。當「有錢到極點」後，他選擇積極做慈善事業，推動愛國教育，每有天災時主動大量捐款。於此範疇，他幫助了很多人。大膽估計，幫人這範疇是他一生最滿意的，比起他的投資成績來得更有意義。

 

　　大家閒時亦可以思考一下這個題材，進而可再想，雖然今天自己還未「有錢到極點」，但自己想幹的好事又能否開始呢？

 

相關影片：

https://youtu.be/8AlTwTvNYug
https://youtu.be/jQhfBp09Jnc

 

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