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21/02/2022

深入了解加息(上)

#美債 #債息 #聯儲局 #美國加息
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　剛於周六玩了一場youtube live，其中匯君兄分享了有關加息的題材，內容十分有驚喜，讓我們可以更深入了解加息這個命題。

 

參考過往情況

 

　　近期每當提到加息，從各大傳媒上會看到不同評論，對加息情況亦有不同預期，到底大概會是甚麼一回事呢？

 

　　先了解一下近20年的加息周期，好讓我們作個參考。始終，現代金融規則算是近20年才形成，太久遠時期的加息周期情況未必太有參考性。

 

　　過去20年出現了兩次加息周期，第一次是2003年至2006年，加息周期為3年，總共加了4.25厘。另一次是2015年至2018年，同樣持續約3年，總共加了2厘。

 

　　按此理解，今次的加息情況亦偏向維持3年，加息幅度介乎2厘至4.25厘之間。當然，加息周期不一定3年，亦可以少於2厘或多於4.25厘，這是機會率問題，讓大家有個譜。

 

謬誤破障

 

　　坊間不少人有個誤會，指美國本身債務水平甚高，一旦加息，它付出的利息開支會立即增加。其實這是一個謬誤，發債人需要付出的債息，於債券發行時已經決定了。因此，日後利息變動，並不會影響所需要付出的債息。受加息影響的只會是新發行債券，舊債利息成本並不受影響。

 

(iStock)

 

聯儲局的想法

 

　　今次的加息操作主要是對付通脹，其實通脹對債仔非常有利，因為借「今天錢」，還「未來錢」，未來的錢因為通脹而削弱購買力，債仔處理有利一方，所以單從債仔財務上看，聯儲局根本沒有誘因以加息去處理通脹。

 

　　當然，通脹會替美國帶來很多社會問題，當權者不可不理。除此之外，通脹高亦會令債券投資者輸錢，因為債券到期日取回的資金購買力大跌，若期間所收到的利息不及通脹損失，那會變相成為一項負利率投資，失去投資價值。

 

　　當國債的投資價值下降，新發行債券對投資者的吸引力亦下跌，資金更會選擇離開債市，令債市大跌。與此同時，通脹打擊經濟，令GDP下跌，繼而稅收下跌。多方面對整個政府帶來衝擊，這是聯儲局非常擔心的問題。

 

　　因此，加息可壓制通脹，又能提高債券的吸引力，所以被迫考慮加息。這解釋了為何美國政府愛通脹(拜登忘了關咪所說的一句話：It's a great asset, more inflation!)，卻又要以加息來處理。
　
極有錢人與普通人的處境

 

　　過去十多年低息環境令不少資產升幅驚人，因而產生財富效益。對於極有錢的人，身家一千幾百億元，通脹與加息對他們來說影響不大，他們所追捧的資產是普通人所不能接觸的，加息環境對它們不會有太大影響。

 

　　過去的財富效益亦令不少普通人變得有錢，身家水漲船高，千萬富翁多了不少，此狀況可能令他們選擇停止工作。相信今次這一浪打擊資產價格，對這群人特別大影響，有機會令他們身家幾級降。

 

　　舉例，加息周期出現，極有錢人的超級豪宅或超級名錶，由於擁有者實力關係，未必有太大影響。但一眾千萬富翁擁有的假豪宅或中高檔名錶，則有機會大跌，變相加速了貧富懸殊。

 

　　匯君分享時還預視了未來可能發生的情況，與及我們應該注意的地方。篇幅所限，留待下篇再討論。

 

相關影片：https://youtu.be/QcJUKXICBK8
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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