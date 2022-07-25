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25/07/2022

書展遊記與分享新方向

#書展 #blogger
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　周六與家人到書展一遊，看看自己新書的銷情，也作為作者去感受一下書展的氣氛。不知是否與疫情或抗疫手續有關，目測今年的入場人數大不如前，幸好早有安排，故此不算寂寞。

 

　　其中一個好玩安排是事前約好了多位blogger，一起借書展遊一聚，見見面，機會難得。入場不久就遇到亂博姐，當時我問她在出版社附近有否見到其他相約好的blogger，她提醒我原來她與其他blogger素未謀面，根本不可能相認。當時我才驚覺，現場只有我是見過所有blogger好友的。

 

(影片截圖)

 

　　Blogger有個特性，就是彼此於網上神交多年，但從未見過真人。所以blogger相互間似是認識很久，但即使在街上相遇又仿如陌路人，今次亦有此情況。當日麥加文帶了攝影機拍片，大家可以於片中看到幾位blogger的廬山真面目(帶著口罩)。

 

　　到達亮光出版社攤位時，立即見到Duncan兄，當時他手持自己本著作站著，身旁有另一位讀者在翻閱他的著作。原來Duncan正在假裝看書，同時想偷偷觀察與聽聽讀者怎樣評論他的著作。這令我想起自己多年前處女作出版時，也經常跑到書店處做類似的動作，這算是新作者的興趣吧。

 

　　當大家閒談時，提到小薯兄的新作，指它並不容易看，有不少會計數字，要看得懂也要有點基本功力。小薯也聽過類似評論，但則認為自己已經寫得好淺。其實這正是不少作者與讀者之間的距離，能寫書的，總有點專業知識或過人之處，把自己的知識、經歷與認知寫出來，讀者卻未必有相關背景知識。怎能寫一本令讀者有共鳴的書，令最多人有所得著，這正是作者的難度，這問題於財經書的領域經常存在。

 

分享新方向

 

　　近日小弟的分享安排有重大改變，其中一個最主要的原因是早前youtube channel被移除了，三年多苦心經營，400多條珍貴影片，這一刀切的做法，加上後來的交涉處理，令我對youtube完全失去信心。

 

　　改變方向經過深思熟慮，考慮過多個方面。例如youtube的訂閱數似乎去到瓶頸，view數亦不似從前的多，早已意興闌珊。加上久不久出現的haters，享用完免費分享後還指指點點。早已在掙扎，到底應該繼續於公眾平台分享一些營合大眾口味的東西？還是選擇一條遠離大眾，尋找小數知音人之路呢？既然youtube出事，決定轉戰Patreon作為主力。

 

　　早前一條影片提到「中電電纜橋事件」，指出一般人眼中的壞事，其實看當事人如何處理，若處理得好，絕對可以壞事變好事。希望今次壞事會成為將來的好事吧。另外，為方便大家使用Patreon，小弟整理了影片目錄，方便重溫。

 

影片目錄：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iv2PAD7cGMsO2QzslBeeR_NTQhxXpvmbxBwlFQ4Xg0c/edit?usp=sharing

 

相關影片：https://youtu.be/rMqyp49qDlY

　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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