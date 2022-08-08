經常聽說投資要講勢頭，若時勢不就，一家企業，甚至一個行業，一定無運行。當然，疫情與經濟問題，並不代表所有行業也不濟，投資者仍有機會於此情況下找到「食正條水」的行業來投資，例如網購或賣疫苗的，隨時大賺一筆。

然而，當所投資的行業正正處於受壞影響的風眼位，那就定必出事。近年疫情與抗疫關係，某些行業受影響尤其嚴重，當中包括本地零售與旅遊巴業，這些行業生意慘淡，員工飯碗不保，當中因果關係不用多說。想談一些逆市奇葩，這些例子正正是風眼位，即本地零售股與旅遊巴業卻能大賺，怎麼可能呢？

正路波

這些年，本地零售業苦不堪言，不用多說。大家到街上逛逛，會發現街上人流不多，吉舖多，可見零售業難做。於此情況，即使管理層再叻，最多只能蝕少一點，但不太可能賺錢。

旅遊巴行業亦然，外國人、內地人，多不會或不能來港旅遊，哪有旅行團呢？即使說本地團亦極之有限，因為要成團並不容易，打針、檢測，限制多多，最怕是團中一人感染，整團人需要隔離。曾有旅遊巴老闆接受東張西望訪問，大吐苦水，指畢生積蓄投進旅遊巴公司，現在每天蝕錢，慘不忍睹。

逆市奇葩

這故事的教訓是，投資別跟趨勢對著幹。自2019年以來，小弟一直跟蹤以前投資的本地零售股，若見一兩季業績沒太大起色，又或者看不見中短期未來有何起色的可能性，便應把它沽掉。依這個邏輯操作，早以把相關股票陸續沽出。

(資料圖片)

唯獨有一支本地零售股表現不俗，好像不太受近年種種問題影響，甚至賺得更多。所講的是國際家居零售(01373)，即日本城。原因可能是它主要做民生生意，疫情時反而更多市民需要購買護理用品、口罩、清潔用品等。加上，相信市民不想到大型商場購買家電產品，變相增加了日本城的相關銷售。還有，這艱難時期還能獲得政府補貼，進一步谷高業績。

另一個行業是旅遊巴，不是所有旅遊巴都是做旅行團，坊間有些旅遊巴公司一直承接大型公司的員工接送服務，每月收取固定金額提供固定車數接送員工返工、放工。

當疫情出現，一些大公司指擔心員工感染，指示不能坐得太近貼，旅遊巴上一條椅只能坐一個人，近60個座位就只能坐二三十人，包車數量就因此增加了一倍以上。有旅遊巴老闆就因此而苦惱，苦惱的問題並不是無生意，而是太多生意，不夠車又不夠司機，奇不奇？

總結

投資得愈久，睇得愈深入，就越看見得多類似的有趣現象。當大眾「醒目仔」都在看大勢，追逐潮流，過往大升一齊賺，如今大跌一齊喊之時，你可以靜心留意底層與深層，可能有另一番景象。

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