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13/09/2022

了解大數何在

#維他奶 #商業模式 #業績 #中國市場
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　近期Patreon會員group討論起維他奶(00345)股票，大家發現最新年報顯示它在虧蝕，有網友感到奇怪，亦分享了個人體驗。

 

 　網友：「話説我近日到超市工作，發現維他檸檬茶的確很受歡迎，需要不停補貨。所以，我也很好奇，這麼多人買的產品，為何業績這麼差。」

 

(資料圖片)

 

業績討論

 

　　上網看看維他奶的最新年報，主要想了解它的收入與盈利的大數何在，尤其是香港與內地市場的比例如何。

 

　　按最新年報，業績期至2022/3月，維他奶的收入，中國內地佔59%，香港/澳門佔30%，其他地區(澳洲/新西蘭/新加坡)佔11%。詳細一點如下：

 

　　中國內地收入38億元(約整體6成)，虧損3.4億元。

　　香港/澳門收入19億(約整體3成)，賺2億元。

 

　　須留意，這是一份蝕錢時期的年報，要分清維他奶的生意重心，最好看看其生意於正常時期的業務比例。於是我找近年賺最多的2019年年報(業績期至2019年/3月)，當時差不多賺7億元。

 

　　中國內地收入43億元(約整體6成)，賺7億元。

　　香港/澳門收入22億(約整體3成)，賺3.4億元。

 

　　從地區收入佔比，兩者比例差不多，中國內地始終佔超過一半。而今年維他奶出現虧損主因是中國內地，由從前賺7億元變成今年蝕3.4億元，兩者相差超過10億元，對於風光時期賺五六億元的企業來說，這一下「滑鐵盧」很難不出現虧損。

 

知道大數作判斷

 

　　不用花10分鐘，就可以找到以上資料，明白維他奶的大數何在，這就可以對其業績作出比較合理的判斷。明顯其主要問題地區並非香港/澳門，更不是維他檸檬茶，在香港某間超市的維他檸檬茶再好賣也沒多大幫助。

 

　　當分析一家公司時，至少要懂得找住企業的商業模式，知道它如何賺錢，主要盈利在哪。若錯誤判斷了，會令分析方向出錯。因此，小弟於第7本著作《由心入錢》裏，有不少篇幅正是談論這些。

 

分析下一步

 

　　了解過收入盈利情況，若年報資料的透明度高的話，下一步可以嘗試查找問題，掌握維他奶虧損的主因。評估這些虧損情況還會持續多久，企業的生意方向是否正確，例如加強海外業務、減少中國內地、推出新產品之類，而這些方向又是否能對症下藥。

 

　　當對一盤生意有了基本掌握，就不會再人云亦云。例如聽見人家說「香港人排隊買維他檸檬茶」，其實大數是否在香港這邊？又或者說「維他奶得罪了內地人」，到底內地收入少了多少？盈利又少了多少？成本又增加了多少？自己檢視一下，到底這些說法有多正確？自然心中有數。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/liao-jie-da-shu-71592693

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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