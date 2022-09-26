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26/09/2022

網友live提問有感，形勢嚴峻仍要進取？

#投資部署 #通脹 #輸少當贏
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　剛過去的周六晚搞了匯君2.5周年Q&A live，回應了超過30條網友提問，內容非常豐富。現今正處於大時代之中，全球可謂亂七八糟，前景不明朗之時，能得到匯君兄明燈指路，實在感恩。當晚一如以往，我與麥加文幫手讀出網友提問，讓匯君逐一回答。從這30多條問題中，大概得到一些感覺。

 

　　世界經濟動盪，嚴峻的形勢不斷出現，例如通脹、加息、經濟衰退、股市大跌、貨幣匯價跌、樓市債市跌、戰爭問題、疫情問題、內房資金鏈等，部分網友的提問反映他們頗擔心，請教匯君如何閱讀一些資訊消息。的確，普通人面對這麼多「問題」，實在消化不來。匯君兄也盡力分享睇法，相信不少網友也有得著。

 

(iStock)

 

　　除了以上這類提問，還有不少有關投資的部署。他們有的直接希望匯君給點投資操作的方向，有的則心中有些想法，希望匯君能就他們的投資想法給點意見。以下歸納了一些，未知大家有否類似想法。

 

　　- 是否等待開始減息時先買樓？

　　- 未來一季是否買長年期、高質公司債的好時機？

　　- 現手持大部分是ETF，如VOO和2800，應否買反向ETF作對沖？

　　- 現在是否買公司債的合適時機？

　　- 加息周期還未完結，應該買短債還是長債比較好呢？

　　- 若想買入10年期甚至30年期長債，是否應該等待明年加息後期才出手？　

　　- 預計哪些行業是未來中長期（5-10年）的增長火車頭？　

　　- 若以3年為目標，在考慮配置不同地區的股票時，應留意哪些因素？

　　- 若以20年為目標，應如何部署一個涉及各地股票指數ETF的組合？

　　- 有哪些主要策略可以應對滯脹與衰退呢？

　　- 在持續高通脹下，應否吸納TIP ETF及黃金？

　　- 哪些投資產品較受惠於加息週期，TIPS，STRIPS？

　　- 請問面對全球經濟衰退，除做定期外，還有甚麼投資建議？

　　- 想請問資產如何配置好？短期國債？月供股票（如SPY)？

 

　　以上所節錄出來的一堆提問，大家看完之後，有何感覺呢？我所得到的感覺，是這些網友都在想著「進攻」，而且沿著一些相對簡單正路的思維去想。例如加息、通脹，就買債、TIPS。預期股市下跌，就買反向ETF作個對沖。大家都見到整個形勢嚴峻，仍想從中賺多一點。

 

　　匯君於live內都分享了想法，他的回應很好，似在不斷替他們「淋冷水」。因為不少網友，甚至現今世代的分析師，皆未經歷過長期高通脹、高息、持續多年的熊市。過去十多年，我們都習慣了低息、資金泛濫，認為今天的情況只是短暫，很快回覆正常。倘若結果不似預期呢？例如衰退亂象還要持續一年、兩年、五年呢？此刻進取有機會輸很多。

 

　　當然，正如不少人認為，利息的高峰應出現在今年年尾或出年年初，之後便會回落，一切回復正常，那當然是最好不過。但匯君正要作一個好提醒，這並非必然，此時此刻，我們需要「防守」，面對高通脹，更要有「輸少當贏」的想法。若想更傳神吸取當晚匯君的智慧，不妨到小弟Patreon重溫，亦可先到以下youtube連結看當晚節錄，感受氣氛。

 

　　相關影片：https://youtu.be/4KShqwqkz2E

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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