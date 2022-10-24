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24/10/2022

恒指本來不用如此差勁

#恒指 #恒指成分股
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　好多人講：「恒生指數10年以來都無升，甚至跌了一點，證明投資港股無前途，長線投資已死。」

 

　　另一邊廂又有人認為：「應該繼續月供2800，越跌越買，價值投資就要『別人恐慌時貪婪』，大跌市正是物超所值的時候，長線投資要有信念才行。」

 

　　如果你是以上兩類人，都應該深入一點了解一下恒指發生了甚麼事。

 

恒生指數這些年的變化

 

　　恒指於2020年尾開始加入「同股不同權」的股份，這有點仿傚美國科技指數的做法，希望讓公司能賣多一點股權出來集資，但公司擁有人又不失控制權。其中有兩隻巨無霸入指，即阿里巴巴(09988)與小米集團(01810)，可惜它們的表現自入指後分別下跌7成及超過一半，對推跌恒指的「貢獻」不少。

 

（資料圖片）

 

　　另一個變化是恒指成分股的數目。直至2020年，恒指成分股總數大約50隻，這個數目維持多年。到2021年第一季，恒指管理人有意將恒指成分股增至100隻，目標希望把港資企業減至25%。宣布前後，恒指已陸續加入新成分股。兩年時間，恒指總數已增加23隻至73隻，即增加了46%。當然，每隻成分股對恒指的比重不一，但這個增量比例影響不少。

 

新增成分股表現普遍不理想

 

　　最大問題是，普遍新加進來的成分股表現都慘不忍睹。包括2020年12月加入的美團(03690)，跌了一半。2021年3月加入的阿里健康(00241)與海底撈(06862)，分別跌了8成半與7成半。2021年6月加入的碧桂園服務(06098)，跌了8成半。2021年12月加入的京東集團(09618)，跌了4成。

 

　　當然，拿股價作事後孔明的評論並不公平，這年來中港股票大跌，非戰之罪吧。但想提出的一點是，一旦定立了目標要積極增加成分股，代表短時間內需要納入相當數量的成分股，這會導致很多「為買而買」的草率決定。不少決定，即使對其股價表現不作事後揪秤，從生意角度亦難以理解。

 

　　例如美團、阿里健康，過去多年都是蝕錢多於賺錢的生意。海底撈於2021年，一年蝕掉41億元，把由2017年到2020年所賺回來的盈利都蝕掉，恒指就於它蝕最多錢的一年把它納入指數。碧桂園服務一直在賺錢，後來內房、物管出事，偏偏恒指就於市盈率高達70倍時把它納入指數，完美摸頂。

 

經典的中國神華

 

　　其中一隻更經典算是中國神華(01088)，它曾於2017年12月被納入指數，當時約$20，到2020年9月被踢出指數，約$13，如今到2022年9月又再被納入指數，約$25。整個出入動作有如基金操盤，$20買、$13放、$25再買，完美地「高買低賣」。本來一直buy and hold都算能賺$5($20買至今天$25)，如今帳面輸掉$19(輸$7再少賺$12)。

 

　　看其生意，亦不覺得這股需要被踢出再買入，自2017年它年賺478億、441億、417億、358億，雖盈利一直在下跌中，至少都在賺，而且是賺數百億元的生意，比之前提到那幾隻蝕錢股票好得多，但此刻(2020年)卻把它踢出指數。及後，中國神華立即大賺516億創新高，股價大升，恒指又從新把它納入，明燈也。

 

總結

 

　　本來恒指不用如此差勁，當中夾雜不少人為操作，才落得如此下場。十年前的恒指與今天的恒指根本不是同一個樣，拿它們作比較其實意義不大。與此同時，以此得出價值投資或長線投資並不奏效的結論，亦不合理，投資者需注意。有興趣就此命題了解更多，不妨重溫小弟的相關影片。

 

　　相關連結：https://www.patreon.com/posts/heng-sheng-zhi-73296358
　

 

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