認清恒指情況，港市仍很好賺？

早前有篇文章提到近年恒指表現差勁原因，見《恒指本來不用如此差勁》文章引來一位資深網友Ch兄的留言，他久不久就會前來提醒大家價值投資的重要，今次他的留言亦十分值得反思。

比較2008年金融海嘯

CH兄留言這樣說，談談恒指「估值」的實質數據，以2022年10月28日為例，恒指為14863點，市盈率為8.36倍，股息率為4.47%。相比最近兩年恒指的最高位31085點，下跌了52%。

拿這組數據與2008年恒指相比，2008年10月27日，恒指為11015點，市盈率為6.52倍，股息率為6.43%。相比當年恒指高位，即2007年10月30日31638點，大約下跌了65%。

假如這一次恒指下跌也是65%的話，那麼，恒指將會跌至10823點，市盈率為6.09倍，股息率為6.14%。

CH兄的建議是，與其責怪與抱怨，還不如實際計算一下恒指目前的估值與2008年比較一下，內心會有較清晰的認知。

（資料圖片）

恒指每一個10年期的平均數

很多人認為恒指今時不同往日，CH兄提出了一個10年期平均數的概念。若我們對恒生指數做過通盤的了解，並且每10年分段了解，下面是每10年的數據。

1970年代，恒指的10年平均點數是349點

1980年代，恒指的10年平均點數是1730點

1990年代，恒指的10年平均點數是8422點

2000年代，恒指的10年平均點數是15606點

2010年代，恒指的10年平均點數是23748點

2020年過了近三年，現時恒指的平均數是24643點，它真的會比以前差嗎？讓時間去說明，不要猜測。

投資沒有甚麼奧妙，凱恩斯說得好：「能計算就計算。」

CH兄的想法

恒生指數與盈富基金(02800)都只不過是我們投資的一個對象，不需要對它們有過多的感情。今天盈富基金報14.94元，投資它成功的概率是否遠大於失敗的概率，答案是的話，就買進。耐心守候它升上去，假如守候兩年會升上去30元，那你的利潤就是100%。假如真如上所言會下跌至11.4元，買進後的利潤將會是163%。

賺錢並沒有太複雜，香港的市場很好賺的，機會最多。

後記

本來我分享有關恒指的文章，原意是提醒大家近年恒指大跌內有因由，甚至指其價值變質不少，這些都是事實，大家可以重溫該文章。然而，CH兄也作了一個很好的提醒，每個年代的恒指，甚至香港本身，也有其問題。但數十年後事過境遷再回看，總有「小菜一碟」的感覺。

另一邊廂，有人提出，香港會否如日本一樣經濟沉淪30年之久？這個二萬多點會否今後不再見到的高位呢？這是一個值得深思的問題，未必能於這一刻得到方向與答案。

重點是過去香港遇到衝擊時，迷途一段時間後，總能找到新路向，再確立它。例如七八十年代，香港正值工業時代，到九十年代工廠北移，命題就轉營地產、金融。98年遇上金融風暴，一直衰至03年，股樓五六年時間陰跌過半，直至內地自由行出現，走上服務業、零售、收租等路線。今次將會如何呢？一起觀察吧。