坊間久不久會提到「賺息蝕價」，他們的理解大概指一些一邊派息同時股價下跌，而該投資項目的總回報仍是負，以此來恥笑一眾「好息之徒」。發展下去，不少投資者開始誤解或濫用了這個詞彙，其實應該如何理解呢？

股價受好多因素影響，當然受企業的基本面影響，派息的確會把企業中的內在價值派出。除此之外，股價亦受宏觀環境、資金流向、甚至乎政治等因素所影響。因此，股價下跌未必由派息造成，別只看見一個投資項目不斷派息，同時股價又下跌，就直指它「賺息蝕價」。

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讓我們談談幾種真正「賺息蝕價」的投資項目。第一種最簡單直接，就是股票派息，即派出企業內在價值，但該公司的盈利根本支持不了派息動作，那就變成把企業的「老本」派出來，俗稱「切大腿肉」。若看到一支股票長期下來出現這現象，令企業內在價值不斷減少而令股價下跌，那就的確「賺息蝕價」。

另一種情況發生在一些基金身上，它們的投資組合內未必能提供現金流，例如買入不派息的科技股，或零息債券之類。然而，這些基金又聲稱持有者可以定期獲得派息。它們為了這個派息動作，需要定期在市場中沽出一點股份套現來派息，而投資者所持有的基金單位就需要減值。

其實這些操作早在基金組合的單張上寫明：「任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派，均可能導致本基金每股資產淨值即時減少」。這段文字算是「賺息蝕價」的正解。

還有馬多夫龐氏騙局那樣，當年馬多夫的基金根本上沒有拿投資者的資金去投資，但又能不斷向投資者派息。原來因為他的名聲，不斷有新投資者投入新資金，他就拿這些「後來的資金」去替舊投資者派息。這動作一直滾著，資金一直源源不絕，直至金融海嘯，資金鏈出事才爆煲被揭發。

其實全球最大資產——美國國債，都在玩「賺息蝕價」的遊戲。美國政府玩的金錢遊戲就是左手印國債、右手印銀紙，把銀紙買入國債，算是無中生有的資產。奇怪的是國債有債息，如今加到4厘多，這些債息主要靠印銀紙來支持，其價值來自全球美元擁有者手上的銀行價值被沖淡。

很有趣，大家可以想想，國債到期時投資者取回美元計價面值，期間所得債息又是美元沖淡所得，其實只是「賺息蝕價」。當然，這遊戲實際上更複雜，還要看美國本身經濟如何支持美元、全球其他貨幣及資產相對狀況、通脹因素之類。若大家看美元自1971年自今的價值圖表，大概會感受到這個「賺息蝕價」的威力。

真正玩「賺息蝕價」遊戲其實五花八門，最重要懂得看「錢從何來」。希望大家明白之後，別再誤指一些派息比率遠低於100%的股票為「賺息蝕價」。若有興趣，大家可到下面連結看看小弟談到建行「賺息蝕價」的實例考證。

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