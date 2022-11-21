加息通脹如何影響估值

眾所周知，加息與通脹上升會影響企業估值，不同企業所受的影響程度不一，新經濟股比舊經濟股所受影響更甚，近期製作了一個google sheet（見下面連結），了解一下實質數字，讓大家多點感覺。

連結：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iv2PAD7cGMsO2QzslBeeR_NTQhxXpvmbxBwlFQ4Xg0c/edit#gid=279570388

主要比較加息前後對新舊經濟類股票估值的影響，兩類股票主是分別在於其未來盈利的預期。舊經濟型企業，假設其盈利相當穩定，每隔三年有5%的輕微盈利增長。而新經濟型企業的盈利比較複雜，先假設首三年虧損，第四年才收支平衡，之後進入高速增長期。這兩種盈利模式的預期假設，相當切合兩類企業。

定好盈利模式，再選定折現率。考慮折現率主要有兩大因素，第一是銀紙貶值，這代表未來的錢折算成今天價值會下跌，這部分來說，通脹數字能給一點啟示。但這也需要注意，未來多年通脹數字一定高低不定，極難預測。而企業本身能否將通脹轉嫁予下游行業或消費者，於通脹環境下提高盈利能力，亦是選擇折現率的考慮點。

另一個考慮因素，是企業的風險值。雖知道折現率愈高，會令未來盈利化作今天價值愈低，亦代表愈保守。其實，有感企業未來盈利越不穩陣，應該用一個越保守(或越高)的折現率，變相將預期未來的盈利先打個折。例如，投資個別企業所承擔的風險比美國國債為高，所以個別企業估值時，不能單以國債利率作為折現率，需要保守地把折現率調高。

（iStock）

現實情況，這一年來，美國利率由1厘加至5厘。而通脹數字，由往常大約1-2%，近一年急升，最高見9%，最新也有7.7%。由於舊經濟企業風險相對新經濟股為低，盈利極穩定、低負債、財務極穩健，當通脹出現亦多能轉嫁消費者。這可以大膽選取一些較接近美國國債利率數字作為折現率。例如，一年前取2%，如今加息與通脹過後，取6%。

至於新經濟企業風險相對高，不少靠融資做生意，盈利不穩、高負債、財務並不穩健，需要較保守地選一個比較高的折現率。除了美國國債利率數字，還要考慮部分通脹數字把折現率調高。例如，一年前取3%，一年後，利率升至5厘，通脹高見9%，折現率取12%也算合理。

單以上面的假設去計算，結果頗震撼。舊經濟股，加息與通脹前後的估值，由$9.5跌到$7.8，跌幅18%，不足兩成。新經濟股，加息與通脹前後的估值，由$21跌到$9.7，跌幅54%，超過一半。這計算看到估值被調低的實況，結果亦顯示了何解新經濟股跌得如此厲害。

估值公式是科學，但背後假設其實很藝術，不同人接受不同資訊亦會得出不同判斷，大家了解過計算背後原理，可以自行調整數字進一步了解。事實上這些計算是過分簡化，實情應該更複雜，除上面所提到的點子，其實還有不少觀察，篇幅有限，若想了解更詳細討論，可到下面Patreon連結查看。

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