1970年開業的漢榮書局宣布於年尾結束門市營業，主事六人發聲明表示因年時已高，多年來長時間辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，同時因疫情持續影響，本港教科書供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮，因而有結業的決定。借題發揮一下，談談書局生意。

一般書局比專賣教科書的漢榮書局應該更難生存，因教科書算是有收入保證的一類。書局利潤約佔書價一兩成，但不少書局租下黃金地段的地舖，舖租動不動數十萬元，生意要有多好才能賺錢呢？就算買下了舖位，沒有交租成本，這個計算依然有意思，因為若自己生意盈利追不到租金，不如放租讓別人來做更化算吧。

（CNS）

讓我們計計數，假設要賣出止凡的財經書，每本$200，書局能分到$20。又假設旺角地舖月租30萬元，代表每個月需要賣出萬五本才夠交租，每日就是500本，每日10小時計，一小時要賣出50本，每分鐘需要賣出約一本書。觀察之下，於最旺的時段，於最旺地段的書局有機會達標，但平時閒日普遍書局相當冷清，難以達標。而這條數更只是計算租金成本，一盤生意還有人工、燈油火臘，因此書局生意實在難做。

書局要生存，要有些非一般模式，其中一種是樓上舖，又或者避開大量人流的旺舖，以減低租金成本。此舉需要配合其他手段以吸引客人，例如樓上舖長期給予會員折扣，又或者要有渠道令讀者知到隔涉的店舖位置，以保持做生意的機會。

另一種比較成功的模式類似誠品書店，它不止是一間書店，而是一個生態圈，因為它除了賣書之外，還有小食、飲品售賣，更有音響部門等，不少客人會因為誠品書店而遠道來光顧。商場亦會因引入了這「地標」而引來人流。若能做到這個商業模式，租金自然與商場業主「萬事有商量」，因為你靠人時人靠你，互惠互利。

台灣的文化土壤還能發展出一種模式，就是「書街」，一整條街都是書店，有如香港的波鞋街、金魚街、雀仔街、蘭桂芳、先達廣場、信和中心等，這些地方都有一個命題，令全香港人有該方面需要就會跑到該地方。可惜以香港的閱讀文化，實在難以支持一條「書街」。

近年有電子書衝擊，加上互聯網平台讓讀者更容易直接接觸到作者或出版社，使讀者有更多渠道不經書店而直接買書，令書店生意進一步萎縮，生意更難做。這也無辦法，始終香港是文化沙漠，亦走高地價政策，傳統書局要做得住，商業模式需要非一般才行。正因以上種種問題，寫書與出版的，能生存的唯有靠商業路線，跟著市場走，否則連生存都有困難。其實書店還有一種生存模式的，不過這裏不好說，有興趣到小弟Patreon了解一下。

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